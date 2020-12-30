《鬼滅之刃》傳拍續集 LiSA唱電影主題曲破紀錄

【明報專訊】日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》自10月16日上映後，當地票房勢如破竹，截至本月27日止，短短73日累積票房已收逾324億日圓（約24.3億港元），超越《千與千尋》改寫日本史上最賣座電影紀錄。據《日刊體育》報道，製作公司計劃乘勝追擊，推出《無限列車篇》續集《吉原遊郭篇》，不過，由於後者篇幅比前者多出一倍，如果拍成電影，相信會以上下兩集形式面世。

提起《鬼滅之刃》，負責唱電影主題曲《炎》的女歌手LiSA人憑歌貴，據日本Oricon數碼單曲榜公布，《炎》已連續登上榜首達11星期，超越米津玄師名曲《Lemon》刷新停留榜首最長紀錄，LiSA隨即透過社交媒體轉載有關消息，粉絲紛紛留言道賀。

繼去年憑《鬼滅之刃》電視動畫主題曲《紅蓮華》首次亮相紅白歌唱大賽後，LiSA今年再憑《炎》獲邀出席紅白，從NHK電視台昨日公布歌手出場次序名單可見，她將會在節目下半部分登場，屆時將會跟嵐、Yoshiki、福山雅治及Misia等巨星同場較技。

紅白首日綵排

第71屆紅白歌唱大賽將會在除夕夜現場直播，由於疫情嚴重，今屆不設現場觀眾。昨日首次進行綵排，NHK亦一改過去邀請傳媒到場採訪的傳統，改為統一發放現場資料及照片，又限制歌手的隨行人員數目，防止病毒擴散。

昨日出席綵排歌手包括男團Hey!Say!JUMP、女團NiziU等，暫時未見LiSA蹤影。至於男團Snow Man因有成員確診而宣布辭演，NiziU亦有隊員抱恙而缺席綵排，但相對跟新冠病毒無關。