【開箱】《沉默警報》批判報社黑幕與記者良心

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC新劇《沉默警報》，由《軍艦島》黃政民與《權慾叛戰》潤娥主演，在記者會上，二人澄清劇集內容跟熱血記者千方百計揭露新聞真相無關，而是今時今日傳媒與記者的真實生活。新劇暫時播出4集，提到報社為了營利不惜扭曲事實，記者為了飯碗而埋沒良知，夠寫實了吧？

出身寒微受盡歧視

《沉默警報》改編自韓國同名小說，由《獨酒男女》導演崔奎植與《金裝律師》編劇金正敏合作，剛於本月11日首播，香港觀眾可透過影視串流平台愛奇藝收看。故事設定在2019年，剛畢業的李智秀（潤娥飾）應徵做《每日韓國》報社實習生開始，面試時遇上另一應徵者吳秀妍（景收真飾），二人表現理想，順利通過面試，與另外兩名男生展開實習工作。

各人在報社不同部門實習，直至在即時新聞部，遇上部長嚴盛漢（朴浩山飾）、組長金基河（李承俊飾）、次組長鄭士準（金元海飾）及資深記者韓俊赫（黃政民飾）。扮演總編輯羅成元的孫炳昊，安排韓俊赫負責指導4名實習生。在他眼中，聰明伶俐的吳秀妍表現最出色，其他部門主管也給予很高評價，可是因她出身低微，在鄉郊大學畢業，總編輯遂下令韓俊赫別讓她通過實習期。

此事剛巧讓4名實習生聽到，吳秀妍無法接受，導致精神崩潰，竟把遺書刊登在網上即時新聞然後輕生。事件重燃韓俊赫內心熱血，然而面對報社內不同身分、地位及工作態度的同事，比起發掘新聞，處理人際關係更具挑戰，因此他決定在刊出驚天動地的獨家新聞前，一直保持低調與沉默。

美食主題反映寫實

《沉默警報》至今播出4集，道出不少傳媒實况，強調報社並非慈善機構，公司需要賺錢，記者才有薪水。既是受薪員工，開飯比跑新聞重要，難怪每集都以不同菜式如牛骨湯、辣牛肉湯及水煮蛋等做主題。

新劇又提到報社已淪為夕陽工業，報紙印完送去回收，循環再造變成雞蛋托盤，還有即時新聞看似是緊貼數碼化年代的重要部門，但實際工作是「複製」、「貼上」及「修改」其他報社的新聞，然後留言點讚。其中一幕講到即時新聞部長在吳秀妍自殺後，利用她的死訊炒熱網站瀏覽量，極盡荒謬之能事。

劇中提到並非每個記者都有滿腔熱誠，例如嚴盛漢是典型擦鞋仔，對上司唯命是從，對下屬則無理嚴苛；金基河原是一名熱血記者，經過多年磨蝕，為了掙錢養家，不惹事亦不理事，只望每日準時下班；鄭士準是老臣子，為人固執倔強，得不到上司歡心，晉升無望，看着年資較淺的記者升職而滿肚鬱結，更被調到即時新聞部。

韓俊赫亦曾是熱血記者，6年前一篇報道，害死李智秀父親，從此一蹶不振。劇集透過韓俊赫的黑歷史，帶出報社的黑幕，話說李秀智父親是電視台新聞部製作人，報道某企業的罪行後，反遭控告誹謗，韓俊赫覺得此事等同打壓新聞自由，計劃揭露真相，卻被當時上司、即現任總編輯羅成元暗中修改文章，變成指摘李秀智父親受賄，令對方抵受不住輿論壓力而自殺收場。

黃政民潤娥演技佳

《半世紀的諾言》影帝黃政民相隔8年再次主演韓劇《沉默警報》，飾演報社的中層人物，雖然不滿同事惡行，但又表示理解，角色充滿矛盾，演來難度甚高，但他表現到位，其中一幕講述他跟報社前輩聚餐，帶醉諷刺對方，語氣動作拿揑準繩。

扮演實習記者的潤娥，多得黃政民帶領，演技也有提升，例如她在吳秀妍死後，如常上班並按上司指示「複製」及「貼上」死者相關新聞，她不作一聲的表情，令人印象深刻。劇集播出後，網民大讚對白講出打工仔心聲，例如「無論你還是我，都是生活在公司這片叢林裏的受薪一族」、「就算眼淚往下落，湯匙也得往上送」、「打工仔不被解僱，撐下來已算成功」、「不是為了變得幸福才奔波，而是不想變得不幸才逃跑，和死亡是一樣的」、「年齡不是問題，問題是畢業的學校」。