捲政治風波首現身領獎 周柏豪：家人開心平安最重要

【明報專訊】《新城勁爆頒獎禮2020》昨午頒發今年樂壇首張成績表，受疫情及限聚令影響，頒獎禮閉門舉行，全程於網上直播，共頒61個獎項。大會4名司儀均戴口罩，但有部分歌手領獎時未有照做。周柏豪自日前發表以「母子論」比喻目前香港情况，被網民鬧爆封為「藍神」後首度公開露面，他領獎時有感而發說，沒有事比家人開心平安更重要。莫文蔚憑人氣歌曲《呼吸有害》奪「勁爆年度歌手」及「勁爆歌曲」；還有昨日40歲生日的壽星關智斌亦獲兩獎；人氣組合MIRROR成員合共奪得6獎。

《新城勁爆頒獎禮》近日陸續在不同場合頒獎給歌手，但仍有過半獎項於昨午在網上直播中頒發。一如以往盡量讓歌手人人有獎，皆大歡迎，不少歌手均輕鬆掃兩獎，包括莫文蔚、周柏豪、關智斌、江海迦、菊梓喬、鄭欣宜、陳柏宇、許廷鏗、許靖韻、馮允謙、陳健安及Dear Jane。

封鎖留言功能 新城稱信號故障

周柏豪近期再捲入政治風波，他之前在訪問中表示不認同黃之鋒理念及做法，以「母子論」比喻目前的香港情况。言論被網民封他為「藍神」，社交帳號追隨者數目急跌逾4萬。他又突然以有工作在身為由，通知商台缺席元旦舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，但昨日現身《勁爆頒獎禮》領獎，憑歌曲《劫後餘生》奪「勁爆歌曲」及「勁爆男歌手」；周柏豪談得獎感受除多謝公司和歌迷支持外，又說：「做什麼都好，家人開心平安最重要，沒有事比起這些更重要！」他領獎時，不少網民在facebook留言表不滿，大會即封鎖留言功能。事後新城回覆網民稱，因信號故障才中斷，要再重開fb live。跟周柏豪一樣奪「勁爆男歌手」及「勁爆歌曲」的許廷鏗和陳柏宇，有現場演繹歌曲，周柏豪卻未有獻唱。周柏豪離場時被問之前言論引起很大迴響，他表示不評論，並解釋因拍劇未能出席商台頒獎禮。

莫文蔚憑《呼吸有害》封年度歌手

莫文蔚今年一首《呼吸有害》唱至街知巷聞，為她贏得「勁爆年度歌手」及「勁爆歌曲」，她興奮說近年少在港演出及唱廣東歌，好開心此歌受大家歡迎。

許廷鏗是華納歌手，新城與香港音像聯盟（HKRIA）合約今日屆滿，問他是否最後一次出席新城活動？他認為地球是圓的，相信是暫時，期待再有合作機會。

姜濤陳卓賢奪人氣偶像獎

MIRROR除獲頒「勁爆組合」，成員姜濤和陳卓賢奪「勁爆人氣偶像」，江生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）齊獲「勁爆新人」。MIRROR有11名成員出席，獨欠與港姐陳曉華傳緋聞的陳卓賢，他拍片解釋因有工作在身。大會未安排MIRROR唱歌，令不少粉絲失望。

關智斌獲兩獎賀40歲生日

關智斌被司儀形容今年回歸香港樂壇，獲頒「勁爆我撐歌手」及以《乾爹》獲「勁爆歌曲」，他表示多年沒出席頒獎禮，是他回歸後第一個獎。他昨日40歲生日，眾人為他唱生日歌，他感驚喜並透露生日願望：「希望明年大家一齊去旅行，最好可以去浸溫泉。」

娛樂組

（新城勁爆頒獎禮）

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