疫下喪妻 2020苦難歷練達黐線程度 林子博餘生竭力完成對子女的使命

【明報專訊】2020年娛樂圈除受疫情重創，接連傳來名人、藝人及導演去世的噩耗，更添愁雲慘霧。其中林子博陪伴愛妻董燕君（Shirley）跟病魔戰鬥1年多，無奈最終分離。林子博與愛妻Shirley於2003年SARS在港爆發時，決定共諧連理；在2020新冠病毒肆虐下，Shirley的生命被癌症帶走，這段愛在疫症蔓延時的愛情故事，隨之落幕。17年婚姻緣盡，失去至愛這份傷痛確實難以承受，幸有一對子女詠渝及卓楠陪伴身邊，加上一眾有心圈中人相助扶持，才能讓他撐過這人生中最低谷的一年。

林子博稱自幼家境貧窮，父母離異，即使在單親家庭長大，仍每事咬緊牙關樂觀面對。2019年太太Shirley發現患上癌症，是人生最低谷的開始，繼而不獲無綫續約失業，踏入2020年Shirley病情更開始惡化每况愈下，10月一個清晨終敵不過癌魔離世，他說：「其實老婆鬥心一直好大，大到平安紙都無寫，證明她從來都無認輸過，我亦信她會打贏這場仗，但Shirley走前兩個月，這個信念有所動搖，因為見她一日瘦過一日，狀態愈來愈差，行不到要坐輪椅，腫瘤發大，個肚愈來愈脹，開始神志不清，當刻已有心理準備。老婆其實想留家中，在親人陪伴下離開，因為疫情，醫院不容許家人留在她身邊過夜，當日和她傾偈，待她睡了，我便要離開醫院，數小時後收到護士來電通知她已過身，令我連在身邊陪伴着她離開的機會都沒有，但也沒辦法。」

相愛17年太短

在未能見愛妻最後一面的情况下，要接受枕邊人已離世，子博頓時不懂反應，至翌日開始要處理老婆後事，才感受到她已不在這個沉重打擊，他說：「個人開始有點失控，在家中經常喊，不知所措，幸有一對仔女支持我，沒有他們會好大鑊。其實真的好難面對，望住一對兒女就會諗起老婆，成日都會諗，勾起很多片段，最難忘是當年她通知我有孕，我卻冷靜反問Shirley想不想要，即時激嬲她爆喊，要連忙解釋只是尊重她才這樣問，不是不想要，老婆生了一仔一女，其實我覺得好開心，令到家庭很圓滿，可惜17年實在太短。」

公司無情 人間有情

被工作了11年的無綫拒續約，甚至對其太太喪禮不聞不問，子博不覺TVB無情，他說：「一間公司是不需要有人情味的，公司是商業機構，不是慈善團體，其實娛樂新聞台都有致送花圈，我覺得人情味是在人身上，不是在一間公司，一間公司有人情味只不過是bonus。在工作上我遇到好多有人情味的人，2019年至2020年我深深感受到。老婆成日講在一個人最低潮時，先會睇到人性，她睇得好清楚，有什麼人這時候會完全當唔識，但我身邊即使有，也不會感受到，因為我只感受到愛，雖然沒有無綫藝人送花圈，不過張頴康、麥美恩、周奕瑋及很多娛樂新聞台的舊同事也有前來，我會記住這些是真朋友。」

得人恩果千年記

困境下還得到一大班圈中人出手相助，子博強調其實不止古天樂、馬浚偉、汪明荃、鄭秀文、張衛健等幫忙過，背後還有很多人暗地裏幫他，他說：「多到你唔信，有些曾訪問過的藝人只是一面之緣，都肯出手和打氣，真的好感激有這班人陪住我和老婆行過這條路，我成日同個仔講，有什麼人幫過爸爸一定要記住，將來有能力要心存感激幫番人。」

他稱以往在無綫，習慣大樹好遮蔭，其間失去很多拍戲和拍劇機會，現在反而多了其他工作機會和新嘗試，2021年更獲邀和范振鋒於新城電台開咪做DJ主持節目，他說：「有人說過當這道門關了，那扇窗就會開番，我很相信，大家不要遇到挫折以為死梗，發生問題就想解決方法，不要讓自己沉落去鑽牛角尖。」

自喻慘過韓片劇情

子博稱2020年上天給他一個很大的苦難歷練，達至黐線程度，他說：「真的好大，嚴格來講是黐線，韓片咁慘都寫唔到呢啲故事，還要面對失業、社會運動、疫症，令老婆很擔心，其實她是一個病人，不應該擔心這麼多事情。現在她走了，我就當她是中了肺炎走，自欺欺人不曾經歷這麼多，這樣想會令我好過一點。一對子女是老婆最寶貴和最惜的人，2021年我沒有什麼特別展望，只想湊大他們，見到他們有自己的家庭，完成這個我和老婆的使命。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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