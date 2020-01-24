劉在錫奪MBC演藝大獎感激愛妻 「最佳情侶」李孝利被子當晚裝搶鏡

【明報專訊】韓國MBC電視台前晚舉行2020年演藝大獎頒獎禮，劉在錫憑綜藝節目《玩什麼好呢？》奪得最高榮譽演藝大獎，相隔4年兼第6度獲此殊榮。他跟李孝利透過限定組合「SSAK3」及「退貨遠征隊」合作無間，二人獲頒最佳情侶獎，後者以白色被子當是晚裝在家領獎，更成為熱門話題。

MBC舉辦演藝大獎頒獎禮，旨在表揚該台的綜藝節目。今屆請來搞笑藝人全炫茂、張度練及《梨泰院Class》安普賢擔任主持，由於疫情嚴峻，不設現場觀眾，出席嘉賓均須全程戴上口罩及手套，座位安裝透明膠板，台上台下也要保持社交距離。

得獎名單方面，《我獨自生活》朴娜萊、《蒙面歌王》金成柱、《全知干預視角》李英子、《玩什麼好呢？》劉在錫及《Trot的民族》全炫茂同時獲頒年度綜藝人獎，劉在錫兼奪最高榮譽大獎，成為相隔4年後，第6度獲此殊榮，他跟李孝利同時獲得最佳情侶獎。

劉在錫特別鳴謝愛妻

劉在錫致謝時表示，從沒想過《無限挑戰》結束後，還能奪得大獎，「感謝爸爸媽媽、岳父岳母、我最愛的妻子，我很自豪能夠成為你的丈夫。我有一子一女，兒子念4年級，現在應該睡覺了，真的很愛你們。兒子最近為了上課，經常使用電腦，我知道他會上網搜尋我的新聞。感謝各位工作人員，疫情完結後一定會請大家食飯。特別鳴謝Rain、李尚順、李孝利。」最後劉在錫特別提到早前自殺身亡的搞笑女星朴智宣，「希望她下次出世，把未分享完的歡笑繼續帶給大家」。

李孝利除了獲頒最佳情侶獎外，同時奪得音樂與清談部門的最優秀獎，她因疫情影響，未有親身出席頒獎禮，不忘事先拍下片段，隔空發表得獎感受。片段由她的音樂人老公李尚順在濟州家中拍攝，李孝利出場不忘搞笑，自己唱歌當作背景音樂，還穿上白色被子改裝而成的性感晚裝，她感謝「SSAK3」隊友劉在錫、Rain，以及台前幕後工作人員。

《沒關係這是愛情》男星趙寅成負責頒發榮譽大獎，他為支持好友車太鉉，將與對方一起演出全新綜藝節目，這是趙寅成入行以來首次固定亮相綜藝。據韓媒報道，新節目的具體內容尚未公布，暫定明年上半年推出。

文：蘇珮欣