《鬼滅之刃》LiSA奪日本唱片大獎

【明報專訊】第62屆日本唱片大獎經已圓滿結束，由於疫情關係，頒獎禮不設現場。獲選十大優秀歌曲包括LiSA主唱動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》主題曲《炎》、三浦大知《I'm Here》、純烈《請給我愛～Don't you cry～》、Little Glee Monster《足跡》、瑛人《香水》、乃木坂46《世界上的鄰人啊》、DISH//《貓～The First Take ver～》、AKB48《即使分離》、冰川清《母》及Da Pump《Fantasista》。最高榮譽的最優秀歌曲獎由LiSA《炎》奪得，她領獎時忍不住激動落淚，場面感人。

韓國男團防彈少年團（BTS）獲頒特別國際音樂獎，動畫《鬼滅之刃》、女團NiziU、松田聖子及米津玄師分別奪得特別獎。最佳新人獎由31歲演歌手真田Naoki奪得，頒獎時發生小插曲，同台候選女團「豆柴之大群」成員Miyuki Angel突然暈倒，需由隊友抬走，令觀眾感驚訝，事後大會主持解釋，她同場拍攝另一整蠱節目，事實並無不適。

即將解散的男團「嵐」獲頒特別榮譽獎，5子在頒獎禮上又跳又唱《無盡的天空》、《Love so sweet》、《A.RA.SHI》等代表作，掀起高潮。