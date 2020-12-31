【開箱】《永夜漂流》 佐治古尼在宇宙中尋找愛

【明報專訊】《盜海豪情》男星佐治古尼（George Clooney）身兼監製、導演和主角的科幻片《永夜漂流》（The Midnight Sky），剛於本月23日在影視串流平台Netflix上架，電影改編自Lily Brooks-Dalton同名小說，講述孤獨留守北極天文台的科學家，冒着凍斃或病死之險，仍堅持要跟迷失宇宙的太空船取得聯絡，原因不單耐人尋味，真相更是賺人熱淚。

影評網站口碑一般

近年有不少科幻救援片如《火星任務》、《星際任務》、《星際啟示錄》，以及佐治古尼主演的奧斯卡得獎電影《引力邊緣》等，大都叫好叫座，《永夜漂流》能否延續這個優良傳統？從影評網站「爛蕃茄」的好感度只有54%、另一電影網站IMDB評分亦不過5.6（最高10分）可見，口碑似乎一般。

據報《永夜漂流》製作費高達1億美元（約7.8億港元），除了支付佐治古尼、《俠盜一號：星球大戰外傳》女星菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）等演員片酬外，全片在芬蘭及冰島實景拍攝，加上逼真的電腦視覺效果，都是製作費高昂的原因。

電影以2049年為背景，講述在北極圈的巴布爾天文台內，佐治古尼飾演患有腎病的科學家奧古斯汀，在漫天風雪和空氣污染的惡劣環境下，獨自留守基地，只為聯絡太空船異空號，告訴他們有關地球毀滅的真相。

年輕時代已經鋒芒畢露的奧古斯汀認為，木星的衛星K-23適合人類移居，政府於是派遣太空船異空號展開為期兩年的探測旅程，結果令人鼓舞，就在太空船返回地球，準備公布好消息前，異空號突然偏離原定航道，結果迷失太空。

經過千辛萬苦，異空號終於聯絡到奧古斯汀，可是雙方剛開始對話，太空船遭上意外，通訊系統受破壞，3名太空人到船艙外搶修，再遇冰暴突襲，女太空人瑪亞不幸被擊中，最終不治。

太空人的不同選擇

正當眾人沉溺在傷痛中，異空號終於重回地球航道，並透過天文望遠鏡，發現地球已經毀滅的景象，太空人再次聯絡到奧古斯汀，並獲告知真相：在異空號離開地球期間，地球已經變成不再適合人類居住的世界，空氣受到嚴重污染，暫時只能躲在地下臨時安置所生活。

究竟異空號上的太空人應否冒險回航？抑或重新折返K-23衛星？眾人意見不一，最終決定各自上路，有人乘坐小型太空船返回地球，只為跟家人見面，亦有人繼續未完成的宇宙旅程。

電影另一主線，則是奧古斯汀靜待異空號音訊期間，發現一名小女孩艾莉絲未有跟隨家人離開北極，被迫滯留在天文台內，結果在照顧她的過程中，一老一少漸生感情，女孩更變成他的求生動力。事實卻是，艾莉絲一直存活在奧古斯汀的幻想世界，是他懷念分手女友的感情投射，真正的艾莉絲其實是異空號上的女太空人蘇莉（菲莉絲迪鍾斯飾）。

故事單薄草草收場

全片的所謂高潮位，就是奧古斯汀彌留前，終於父女相認，然而經過兩小時的鋪排，結局卻是難言感動，除了故事流於單薄，二人亦甚少交集，最後匆匆交代劇情，令人感覺草草收場，實在難以跟《星際啟示錄》馬修麥康納希（Matthew McConaughey）跟謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）的深厚父女情誼相提並論。

佐治古尼早前受訪時表示，為了演活奧古斯汀的孤獨和病態，拍攝期間急於減肥，結果暴瘦30磅，後遺症是患上胰臟炎，被工作人員送入急症室，被迫停工休養數周。急於復工的他，雖然病癒但體力大不如前，導致滿臉疲態，卻正好配合片中罹患重病的角色。問題是演員的努力似乎無法彌補電影的不足，變成雷聲大雨點小。