RubberBand用音樂記錄時代

【明報專訊】由主音6號（繆浩昌）、結他手阿正（馮庭正）、低音結他手阿偉（李兆偉）及鼓手泥鯭（黎萬宏）組成的樂隊RubberBand（RB），歌曲激勵着這一代香港人，每當面對逆境時，他們的歌詞和旋律總能令你感覺「抱起了幾千攝氏陽光，這溫暖不趕不慌」，治癒心靈。RB收錄在最新專輯的《漫長》唱道，「教我要怎麼方不害怕，理據堂皇地作假，如果明晨是更黑一晚，應該怎麼進化；時代流轉這刻在這地，是否選中我，如何殘缺結果尚未到期，哪甘心放棄」，被指是一首打氣歌，作為本土樂隊，RB無因社會變化而隨波逐流，而是貫徹始終，用音樂「發聲」，記錄時代划過的痕迹。6號、阿偉和泥鯭早前接受訪問時異口同聲說：「我們愛這個地方。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

RB的歌曲一向貼地扣緊社會，引起港人共鳴。音樂是時代的聲音，不同年代的歌曲或多或少反映當時環境，主音6號認為這是毋庸置疑，「我們三個還在讀書時，處於1980、1990年代，當時的歌現在回頭再聽，除了回想起自己的成長片段外，亦可從歌中找到當時的香港。例如許冠傑的《尖沙咀Susie》和《日本娃娃》，我們𡃁仔時唱覺很得意，但其實記載了尖東的興起，是一個購物天堂。多年來一直有某些創作人會把這些記載在歌曲裏面，我們也受到影響」。

談創作自由「想講的都要去講」

社會正經歷動盪，自由空間看似被愈縮愈窄，從事創作難免受影響。6號表示在新專輯，已用他們的方法，將自己的想法放在裏面，「例如《漫長》裏面所經歷的事情，我想很多朋友都體驗到，我不會叫它做一首打氣歌，我們只是用我們的音符和歌詞去刻畫大家這兩年所經歷的，所以不會有太大顧忌，觸動到我們的會繼續寫，要相信自己的方法」。阿偉補充說：「做創作，或者創作人很得意的，你要禁聲不讓我用『身體健康』，我便用『龍馬精神』，有很多方法的，但我覺得想講的都要去講。」泥鯭續說：「你愛這個地方，就會用自己方法去保護這個地方。」6號亦說他們的根源是愛音樂、愛這個地方。

外界常覺得夾Band都有種時代責任？6號稱先不要把責任看到那麼大，幸運的是隊友價值觀相近，「例如多關懷社會，我們有首歌叫《睜開眼》，啟發點是來自當年首《蚌的啟示》，叫大家留意多些身邊事物，愛護社區。到2012年寫《睜》時，香港已醞釀緊會發生很多事情，純粹叫人不要做『裝睡的豬』，作為成年人要留意身邊發生的事；有時是會麻木，所以我們寫了《發麻》，想提大家儘管會累，但不要那麼快麻木；亦有首《Easy》是講我們生活在這個急速的城市，有時要放慢番自己，不要那麼繃緊；還有《海·地》、《細街盃》等，我想這些就是我們着眼的地方，我們會堅持去寫和唱」。

在香港做音樂難，但RB仍堅持行落去。6號笑言他們想法很老土，就是大家聚在一起繼續寫下去，香港市場是細，但慶幸近年獲賞識，有機會去台灣、美加及德國等不同地方作音樂交流，「我們堅信有好的東西，就會有人邀請去演出」。談到隊友相處，泥鯭說各人成長背景不同，故想法亦都會不同，拗撬一定有，但大家出發點都是為RB好，是健康的表現，亦從未講過「散band」，他笑言：「你也不會一同老婆嗌交就離婚啦！大家都知底線在哪，要自己拿揑。」由此可見，他們已視隊友為重要伴侶。

談2020年「有人明目張膽地侵蝕香港」

今年一場新冠病毒疫情，令各行各業叫苦連天，娛樂事業更進入前所未有的寒冬。RB稱他們有近8個月處於停頓狀態，完全無工作收入，大家靠積蓄過活，出碟計劃又被疫情搞砸，都有點方寸大亂，唯有大家開會想對策，例如繼續派新歌，慶幸之後又有些網上演出和獲得廣告客戶垂青，很不容易捱到現在，他們認為最緊要真的是自強。

回顧2020年，6號感受特別深，他說：「2020年很難過，好像一嚿烏雲永遠都踢不走。這年我剛踏入40歲，以前覺得自己還是30多歲未大透，其實都結婚那麼多年，媽媽今年又離開了，要告訴自己已不是細路仔，所以很多想法都會跟以前不同。」阿偉除面對樂隊無演出外，其食肆生意也是「重災區」，不過他抱樂觀態度，視2020年經歷為一次學習機會，因無論事業、家庭都要重新適應。笑他「學費」很貴？阿偉慨嘆真的很難捱，因餐廳就算不開都要出糧，但他無計損失，一心只想着逆境求生。泥鯭自覺2020是最荒謬的一年，荒謬到有人好像借疫情，更加明目張膽地侵蝕香港。

談移民計劃「想見證大時代轉變」

2021年的到來，6號笑言要將去年「翳」在身體裏的不快發泄出來，令2021年好過一些，「都要成熟點去面對，因有的人說可能要去到2021年中或尾段才有疫苗，大家都平常心啦，用好好的心理質素去面對2021年會跟去年差不多，甚至乎會更差」。阿偉希望RB今年可投入做回更多創作方面的工作，為之後的音樂計劃準備。

香港過去兩年經歷社會動盪，加上面對疫情的嚴峻挑戰，昔日的東方之珠頓時像悲情城市，大家努力的不是求生活，而是求生存。RB成員不乏有家室子女，問他們有否想過移民？6號表示有跟太太傾過，但現階段對他而言首要是多陪伴父親，所以無實質計劃。阿偉表示不排除會移民，這是他其中一個選項，因有小朋友，所以要想長遠一些和認真思考。泥鯭自言盡量不想，更想留在這裏見證着大時代的轉變。

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