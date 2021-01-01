向黃亞保拜師學廚 黃美棋食肆生意下跌一半

【明報專訊】黃美棋和鄺潔楹（Judy）昨日出席由廚師張錦祥及黃亞保（保哥）主持的烹飪節目《煮場爭霸》記者會。美棋爆Judy正努力學廚，Judy表示向來喜歡上網看片學煮，之前她們拍《香港美食一條街》時有入餐廳的廚房偷師。美棋自言有心學，節目中從保哥身上得知長腳蟹有多個煮法，有次還打電話請教對方煮蟹膏炒飯，「我新一年目標希望尋找新的關係。（做煮飯婆？）不是，是問保哥收不收徒弟，他表面是OK，我說給幾天時間他考慮」。

鄺潔楹新年目標除罩

Judy新一年目標是希望不用再戴口罩，她說戴口罩拍節目始終有影響，拍戲要除口罩又有危險，而且她們主持的《香港美食一條街》原本計劃開拍第2輯，但受疫情影響暫停，希望可順利開拍。美棋經營食肆生意，表示今波疫情生意額下跌一半，希望守得住，新一年有好轉。

談到男友鍾健威被影到秘密揀戒指，是否好事近？美棋否認：「我都想知，我都未有東西在手，不知他送給誰，可能看看而已。（有計劃？）沒那麼快，因疫情和很多原因，我們有商量過，最快都兩三年後。」Judy早前被爆與經營酒吧的富二代Ricky拍拖，她形容二人是關係不錯的朋友。

記者：陳釗