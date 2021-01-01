未知胎兒性別 爆老公恨生女 41歲胡杏兒想封肚：3個夠喇

【明報專訊】41歲胡杏兒是兩子之母，早前毋懼疫情嚴峻，往內地逗留4個月參與拍真人騷《演員請就位2》，最終贏得冠軍；甫回港不久，趁聖誕佳節在社交平台宣布第3度懷孕。目前已懷孕6個月的胡杏兒，未有因疫情而停工留家安胎，繼續接job掙奶粉錢，昨日她為孕婦適用的染髮產品拍廣告，現場有近10名工作人員加經理人，對大肚的胡杏兒貼身照顧，拍照和受訪時，她均戴口罩，防疫意識甚高。4年抱3的她未知胎兒性別，大爆老公想要B女，又稱3夠晒數，打算封肚。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

準媽媽胡杏兒穿上連身裙配平底鞋，腹部明顯隆起，上圍亦升Cup；屬高齡產婦的她表示懷孕後，體重僅多了10多磅，慶幸孕吐現象不厲害，佗得算舒服。她透露今胎是計劃之內，以往兩次懷孕都是到5至6個月才見肚，故沒有刻意收埋，並在接真人騷前已知有喜，杏兒解釋：「因為節目是淘汰賽，不知可以留低拍幾耐，當初有可能拍一個月就回港，我計過就算留到節目最尾都是4個月左右，應該未見肚，所以照接。」

預產期年中 自然分娩

杏兒透露預產期年中，準備自然分娩，兩名兒子都知道快要做哥哥。問到是否刻意追女兒？杏兒說：「仔女沒所謂，反而老公較恨生女。」她在內地做產檢時，醫生沒有告知胎兒性別，所以暫時大賣關子。

提到她的老公想要女，若今胎仍是仔會否再追女？杏兒笑言：「3個都夠喇。（生完呢胎封肚？）我諗要封喇啩，3個都好多。」杏兒表示生BB不辛苦，但照顧和教育小朋友要花很多時間心血及精力。

呃埋奶奶 口密免人擔心

在內地工作逗留期間，杏兒稱有聘請保母照顧跟她同行的幼子，丈夫也很放心。至於為何如此口密，沒將懷孕事告知一班「胡說八道」好姊妹，杏兒表示自己行得走得，好健康很正常，如告知她們必定引起大家擔心和緊張，為免惹人擔心才保密，得老公一個知道她懷孕，她笑說：「連奶奶都呃埋，回港才告知給她驚喜。」

大肚推5劇 難估計損失

最近接了其他品牌廣告和拍雜誌封面的杏兒，打算農曆新年前才停工待產，她否認要養3個小朋友經濟壓力大，並說：「貴有貴養，平有平養，我們崇尚平養。難得有好機會都不想錯過，想做便做，想唞便唞。但拍劇就一定不能接，已推了5個內地劇，損失幾多錢就未計到，因為未傾好，只是錯過好劇本和跟好拍檔合作機會。」

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