王莉妮表明若瞞婚 斷絕母子關係 林作否認簽紙娶裕美

【明報專訊】31歲林作與32歲裕美2020年6月公開戀情，一直不被看好，連林作母親王莉妮也不喜歡裕美，表明反對兩人拍拖。林作未受影響，與裕美愛得堅定，昨日突傳出婚訊，有指他們昨日凌晨零時在林作的半山豪宅簽紙結婚，兩人身穿禮服的照片曝光，稱林作與裕美已在美國猶他州的網上登記註冊，透過視像在海外律師見證下結為夫妻。據知裕美母親及愛犬，還有10多名朋友出席見證，但林母則不在場。

表達愛意 在美國多州登記結婚

林作回覆《明報》否認婚訊，並說：「是假的。本來打算做一單講明是假的新聞，只為『搞吓嘢』，點知被我的下線（同事）捷足先登。爆料玩番我一鑊，整到似層層咁。我本來打算造假，大家都知道是『玩嘢』吧，我今（昨）晚再澄清一下。」不過他承認有在美國登記結婚，但都只是「玩吓」，是表達愛意的行為，所以曾在美國不同的州登記。林作強調在法律上他是未婚，也未有結婚計劃。裕美表示穿上婚紗只為影相，她雖渴望有個完整家庭，但對結婚一事採順其自然態度。

林母向傳媒表示知道兒子是玩，不是真。她稱如果兩人真的瞞着她結婚，會跟林作斷絕母子關係，當沒有這個仔。

記者：林蘊兒