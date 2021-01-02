2021搶閘報喜 38歲沈卓盈：快將當媽媽

【明報專訊】沈卓盈、岑珈其分別在元旦報喜，宣布造人成功，新一年將成為父母。38歲沈卓盈2019年與拍拖4年、從事內衣生意的男友Calvin結婚，昨日她在社交平台上載與老公拿着BB衫的合照，宣布2021年將榮升媽媽，成為今年圈中首個好消息。沈卓盈的「少婦聯盟」好姊妹龔嘉欣及譚凱琪留言送上祝福，胡杏兒、傅嘉莉、莊韻澄等亦分別恭喜沈卓盈。

沈卓盈說踏入新一年和大家分享他們的喜悅：「我們要當爸媽啦！從小喜歡小朋友的我，現在快將當媽媽了，心情真係既感動又興奮，又緊張、又期待。每天摸着肚子，感受到寶寶陪伴着自己，這種感覺真的很奇妙、很溫暖，雖然有點吃胖了，但還是很開心，我想所有孕媽媽也和我一樣吧。感謝上帝給我們這份寶貴的禮物，以後我們一定會好好照料你、守護你同愛護你。」

岑珈其宣布造人成功

30歲岑珈其去年11月與拍拖5年的圈外女友李桂玫結婚，婚後兩個月即宣布造人成功，他分享與太太婚照報喜，他說：「Happy New Year 2021，感謝上天送畀我新一年第一份禮物，各位我要做『爸爸』啦！感謝太太，我會更加努力去愛你同BB。新一年大家都要身體健康、事事順利、幸福快樂。」

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