《紅白》嵐最後演出 紅組大勝

【明報專訊】日本NHK電視台年度大騷《第71屆紅白歌唱大賽》前晚圓滿結束，雖然受疫情影響，不招待現場觀眾，氣氛較往年冷清，但有不少矚目歌手登場而掀起高潮。

62歲殿堂級男歌手玉置浩二，相隔24年再亮相《紅白》，他在管弦樂伴奏下唱出《田園》；至於「型男」福山雅治則自彈自唱。解散前最後一次演出《紅白》的5人男團「嵐」，前晚在東京巨蛋舉行網上告別騷，其間連線至《紅白》現場，獻唱多首代表作向觀眾道別，場面感人。

憑主唱動畫《鬼滅之刃》主題曲而爆紅的女歌手LiSA於尾段登場，一口氣唱出人氣歌《紅蓮華》及《炎》。擔任紅組司儀的《型人狗仔隊》女星二階堂富美，特別獻唱迪士尼經典歌曲，獲讚歌喉了得。從不露面的傳奇樂隊GReeeeN首次亮相《紅白》，4名成員雖以黑影登場，仍引來熱話。女歌手Misia壓軸為紅組出場，結果紅組以超過263萬票對白組逾138萬票，之前連續3年敗給白組後終於奏凱，亦是紅組歷來第32次獲勝，二階堂富美拿着旗幟時大表興奮。提起嵐前晚的網上告別騷，日媒估計有500萬粉絲購票收看，推測嵐的最後一場演出，至少吸金250億日圓（約18.8億港元）。