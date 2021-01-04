開YouTube頻道 頭炮出浴吸點擊率 馮盈盈：香艷到自己都唔敢睇

【明報專訊】疫情下市道低迷，不少藝人為保持曝光率和人氣都轉戰網上平台，務求疫境殺出血路。向來主意多多的馮盈盈前晚亦透過其社交平台「開咪」，宣布於網上開設個人頻道，並上載第一條影片。在10分多鐘的短片中，無懼素顏出鏡的馮盈盈除分享上鏡前的6招去水腫秘訣外，更貫徹其大膽作風，就是以出浴來吸引大家follow，她在鏡頭前大曬白滑肌膚和玉背，連她也笑稱：「香艷到自己都唔敢睇。」該頻道開台未夠24小時，已吸引近3000網民訂閱，該視頻至昨晚近8時有逾12,500次瀏覽。

記者：陳釗

馮盈盈進軍網上開設個人頻道，她前晚曬出浴照宣布：「20210102，弱弱的跟大家說聲，我的個人YouTube Channel已經開通，並且上載了第一條影片。我覺得內容都頗具資料性和有趣，但拍出來的效果，香艷到自己都唔敢睇，如果大家有時間就望望啦。」

教6招去水腫秘技

馮盈盈跟其他YouTuber一樣，叫網民記得訂閱她的頻道，她會一直有新片推出。她在片中不單素顏教大家6招去水腫秘技，又做各種運動，之後更露背騷腿出浴，落力吸客。陸浩明笑她：「浸吓浴傾吓偈，你將會衝擊YouTube底線嗎？」她回覆說：「不如擺上J2。」

「想拉近與粉絲距離」

馮盈盈開台消息一出，網民反應踴躍，紛紛在其社交平台留言。她回覆《明報》說：「我現在開YouTube Channel是想拉近與粉絲距離，想同大家分享更多我不同的一面，請大家多多期待同支持。」問到好拍檔陸浩明也留言問是否衝擊YouTube底線？她笑說：「我要衝擊YouTube點擊率就真。之後有什麼招數，大家要拭目以待啦。」不過她率先透露稍後可能會與戴祖儀合作，她們之前都有一齊拍過打機片，兩女神合作拍片的確令人期待。正修讀UC Berkeley心理學與輔導網上深造課程的馮盈盈，她說新一年大計是努力進修、勤力讀書，希望幫到自己又幫助其他人處理壓力及情緒問題，發放更多正能量。

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