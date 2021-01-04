演講內容被扭曲 蔡康永向大S道歉

【明報專訊】蔡康永日前在演講中談到人際關係時，以徐熙媛（大S）為例，稱大S想助手做事時，動一動手指示意，助手就知要拿水或其他東西，笑言：「這不是訓練狗嗎？這不是對待人的態度。」他解釋大S當時在拍戲，才沒辦法開口，要用暗號跟助手聯絡。但此番話引起熱議，蔡康永昨午發聲明向大S道歉，說遺憾演講內容遭到扭曲。

蔡康永澄清演講內容是提到女生期望男友能夠察言觀色什麼都明白，便舉例大S講過拍戲過程中，演員無法與助手說話，必須用手勢來溝通。他之後稱女生不應該這樣要求男友，不該像是訓練狗那樣的訓練男友。他不知道演講後來被剪輯成什麼樣的邏輯，被斷章取義，以及有很扭曲的標題，造成對大S的莫大傷害。他鄭重且心痛的向大S道歉，他表示應預先防範被扭曲或者被誤解的可能，完全是他的錯誤，實在無顏面對好友。他今後會更嚴格要求自己發言謹慎，不要傷及無辜。

大S沒有責怪蔡康永，透過經理人表示：「當時正在電影拍攝現場，工作的時候只能用眼神或手勢來跟助理溝通，這樣是最有效率的方式，也不耽誤拍攝，拍攝團隊跟工作人員才能盡快地回家休息。」對於蔡康永發聲明道歉，大S表示：「沒事！我本就是天生箭靶，不怪康永哥！我還是很愛他！」

娛樂組