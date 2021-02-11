似孖生兄弟 胡鴻鈞邀《造星III》林躍翰教跳舞

【明報專訊】ViuTV人氣節目《全民造星III》掀起熱話，吸引觀眾追看，令無綫要變陣及製作《衝上雲霄大選》對撼，無綫藝人吳若希亦被發現不捧自己公司場，追看《全民造星III》總決賽。節目中不少參賽者都獲得賞識，星夢歌手胡鴻鈞看中有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John），邀請對方教跳舞，兩人十分似樣，更被連詩雅笑是Twins。《造星III》冠軍趙祥誠（Ben）亦獲陳健安（On仔）欣賞，後者也叫Ben教他跳舞。《造星III》不論得獎或參賽者都好搶手。

娛樂組

胡鴻鈞踏入新一年想挑戰自己，他在社交網宣布請來在《全民造星III》10強爭奪戰中敗給ANSONBEAN（陳毅燊）的林躍翰（John）擔任他的跳舞老師，又曬出兩人勁似樣的合照，十足餅印兄弟。胡鴻鈞更搞笑叫自己是「翻版林躍翰」。

胡：我先係翻版林躍翰

胡鴻鈞說：「新的一年，忽發奇想，不如去挑戰一下自己，謝謝林躍翰接受我的邀請，當了我半天的跳舞老師，辛苦你要教我這個舞蹈奇葩。」他表示2021年繼續嘗試，繼續挑戰！胡鴻鈞續道：「他不是什麼翻版胡鴻鈞，他叫林躍翰。 #其實我先係翻版林躍翰 #佢20歲咋陰公 #20歲嗰陣我做緊乜 #佢嗌我前輩嗰陣我不知幾想掉頭走 #今晚6點有得睇我嘅成果 #如果我跳得唔好一定係佢教得唔好 #一定係咁 #遲啲仲有得睇我上堂嘅𤓓樣。」

昨晚6時他上載跟林躍翰一起跳舞的視頻，胡鴻鈞跳得有板有眼，他笑言：「呢鋪真係no joke！2021年玩大佢！希望唔係突破性摧毁事業，Enjoy。」連詩雅說他們是Twins。胡鴻鈞回覆說：「失散多年嘅異父異母細佬。」吳若希則問他：「有無幫我攞佢電話？」

日前《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）與John到楊甯家中一齊倒數迎接2021年，其間Ben於社交平台開Live，陳健安（On仔）突然「現身」加入其中。

陳健安願為趙祥誠寫歌

On仔說很戥Ben奪得冠軍開心，又稱Ben未入決賽前已有留意他，大讚對方把聲好聽；之後，On仔叫Ben教他跳舞，「你教我跳舞，我寫歌給你」。Ben聞言又驚又喜，他對On仔說可以教他跳舞，更一度怕醜掩面！