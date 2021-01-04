自導自演新戲賀歲檔上架 李日朗著兜襠布扮相撲手

【明報專訊】李日朗昨日於社交網上載模仿日本相撲手著兜襠布的肉照，笑稱自己是相撲手「貴花朗」，照片中李日朗騷弗爆身形，更清晰可見泳褲印，不少網友留言稱「好正」，大讚李日朗踏入2021年有新突破，又問他除衫拍照凍不凍？

原來照片是李日朗兩年前自導自演電影《鐵壁嵐之拳》的造型照，昨日他接受《明報》電話訪問稱，新片將於2月賀歲檔在愛奇藝上架，但香港的映期未定，他說：「香港的戲院未知何時營業，我無信心2月能恢復，我寧願戲院暫時停業，等疫情穩定才開。」該片是李日朗第4部執導電影，戲裏他是演男配角，飾演愛看漫畫的廢青，經常幻想變成武林高手，於是四處學武功，其中學了日本相撲，他說：「拍攝前想邀請日本業餘相撲手參與演出，但相撲是日本國技不容易外傳，請他們來演出也要付機票及食宿費用，我這部小製作負擔不來。於是我就想出辦法變通，在街頭招募了一名肥演員，跟我拍了一場不專業的相撲搞笑情節。」

泳褲印清晰可見

李日朗曾為電影《踏血尋梅》背部全裸演出，但他覺得今次著兜襠布拍戲較尷尬：「著兜襠布無辦法打底，因為製作費有限，劇組租了半間火鍋店拍攝，我著兜襠布走來走去，引來店內其他食客注目和拍照。」他笑言拍攝前準備不足，泳褲印清晰可見，又自爆現時肥了很多，「兩年前身形好弗，連女朋友都讚我，不過疫情下食肥了，我決定操弗身形，今年內拍一輯騷肌相留念」。

記者：鍾一虹