《僱傭妻子》特備劇重提武漢爆疫 新垣結衣睇到皺眉

劇中出現武漢爆發新冠病毒，日本亦陸續有感染個案的新聞報道（小圖），新垣結衣（左）睇到眉頭緊皺，星野源則（右）憂心忡忡。

【明報專訊】新垣結衣與星野源合演日本TBS電視台特備劇《僱傭妻子：加油吧人類！新春特別篇》前晚開播，由於昨天是星期日，有關方面尚未公布收視結果，但觀眾苦候4年終於等到「結衣BB」再跳戀愛舞，加上劇情重提新冠病毒在內地武漢爆發一事，迅即成為中日網絡熱話，日本網民留言表示「睇到淚流滿面」，難得內地微博用戶亦普遍讚好，豆瓣評分高達8.6。

《僱傭妻子》2016年播出後大受歡迎，結局收視率更高達20.8%，相隔4年終於推出新春特備劇，故事講述結局3年後，「國民妻子」新垣結衣變成「國民媽媽」，她跟星野源的關係亦由僱傭變成夫妻，透過二人做新手父母的經歷，藉以探討男女平權、產假制度等社會問題，難怪日本網民表示感同身受，紛紛留言大讚「令人感動」、「淚流滿面」。

有微博用戶稱貼合實際

劇集其中一幕講述正陪太太新垣結衣放產假的星野源，兩人收看電視新聞節目，提到新冠病毒在內地武漢爆發，日本亦新增15人受感染，並有死亡個案，而且疫情未受控，加上疫苗尚未研發成功，新垣結衣看罷報道即眉頭緊皺，似是為孩子的未來而擔憂不已。有眼利的觀眾發現，片中刻意把TBS新聞報道的標誌改成T8S，莫非擔心此舉得罪內地網民，所以劃清界線？事實上，新劇播畢後有微博用戶留言：「以疫情為背景的劇情，十分貼合實際。」亦有內地網民表示，見到劇情提到嚴守防疫規定和疫情肆虐日本，感同身受。

新劇播畢之後，星野源隨即透過社交媒體Instagram上載「一家三口」合照並發表劇終感言：「真的非常感謝大家。」又說「不知何故，我感慨得無法用語言來形容」。網民亦表示依依不捨，新垣結衣的新版戀愛舞片段也在網絡瘋傳，令到《僱傭妻子》一度登上社交媒體Twitter的話題榜首。

提起星野源，去年他跟綾野剛、菅田將暉合演的《機動搜查隊404》，結局收視14.5%，成績理想。趁着《僱傭妻子：加油吧人類！新春特別篇》前晚首播，TBS電視台昨日凌晨4時一口氣播出全季，好讓粉絲重溫。