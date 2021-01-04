「新貓女」素兒卡維斯結束年半婚姻

【明報專訊】《小謊言》女星素兒卡維斯（Zoe Kravitz）2019年6月底在巴黎舉行婚禮，下嫁當時拍拖約3年的《夜行動物》男星卡爾告士文（Karl Glusman）。據《人物》雜誌報道，2020年12月23日，素兒入稟申請離婚，結束短短18個月婚姻，據報素兒的發言人已向《人物》證實事件。

素兒卡維斯早前忙於拍攝羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》，在片中扮演貓女。素兒的父親是著名搖滾樂手Lenny Kravitz，母親麗莎保納（Lisa Bonet）曾拍過《天使追魂》等電影，素兒的繼父是《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa），她和卡爾告士文的婚禮在Lenny位於巴黎的豪宅舉行，當時身穿Alexander Wang設計的婚紗出嫁，婚禮星光熠熠，除父母和繼父外，素兒在《小謊言》的拍檔妮歌潔曼（Nicole Kidman）、麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）、莎蓮活莉（Shailene Woodley），與素兒在《怪獸與牠們的產地》合作的艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）、一起聲演《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的基斯派恩（Chris Pine）、名模Cara Delevingne、金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）等，亦有到場。

去年6月底，素兒結婚一周年，仍有在社交媒體Instagram公開跟丈夫卡爾的結婚照片，沒料到半年後就申請離婚。