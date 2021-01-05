醉心粵劇 14歲輟學拜師入行 李香琴演活「西宮」 轉型慈母受歡迎

李香琴（中）曾與余安安（左）和陳寶珠（右）演舞台劇《我愛萬人迷》。（資料圖片）

李香琴在《溏心風暴之家好月圓》的對白「唔使驚，嫲嫲喺大廳」成為劇中金句。（視頻截圖）

【明報專訊】李香琴（琴姐）縱橫影視圈超過60年，歌、影、視、粵劇四棲發展，涉獵範疇廣泛。琴姐從小愛好粵劇，14歲輟學，先後拜盧海天、小鶯鶯和譚秀珍為師，從最低的梅香做起，由於多演二幫角色，故有「二幫王」之稱。琴姐於20歲獲關德興推薦拍電影，初登大銀幕電影包括《黃飛鴻大鬧花燈》與《黃飛鴻三戲女鑣師》。拍過逾430部電影的琴姐，以演反派角色稱著，尤以奸妃、後母、情婦等形象最突出，奠定影壇地位。

娛樂組

琴姐第一部扮演反派角色的電影是1960年的《鴛鴦江遺恨》，還有《漢武帝夢會衛夫人》、《街市皇后》和《九九九離奇三兇手》等，直至與余麗珍合演《無頭正宮教子鬧金鑾》和《三宮六苑斬狐妃》等電影，與余麗珍的東宮娘娘形象分庭抗禮，演活奸角「西宮娘娘」，大獲好評，被稱為「西宮琴」，奠定她在影壇地位。

組「九大姐」合資開戲

1964年琴姐與譚倩紅、朱日紅、金影憐、英麗梨、梁素琴、許卿卿、黎坤蓮、任冰兒結義金蘭為「九大姐」，合資創立「香城影業公司」，拍攝過一部創業作《香城九鳳》。琴姐1972年加盟無綫參與《歡樂今宵》，跟譚炳文主演的趣劇《大鄉里》大受歡迎，自此兩人不時拍住登台吸金，甚至一齊開設「歡樂影片公司」，更首次以主角身分演出喜劇《大鄉里》。1974年又獨資自組「李氏電影公司」，1976年拍攝《你係得嘅》。

「唔使驚，嫲嫲喺大廳」成金句

琴姐曾參演多部無綫劇，包括《狂潮》、《家變》、《親情》、《網中人》和《他來自江湖》等，更一改「奸妃」戲路，飾演慈母角色，深獲好評，成為眾人慈母。1990年代琴姐轉投亞視，拍過《還看今朝》、《勝者為王》、《大城小故事》及《再見艷陽天》等。琴姐在《溏心風暴之家好月圓》飾演嫲嫲角色深受觀眾歡迎，劇中一句「唔使驚，嫲嫲喺大廳」更成為金句。至2011年，琴姐在無綫台慶頒獎禮上獲頒「萬千光輝演藝人大獎」，表揚她的演藝成就。

首奪音樂獎 落淚稱無憾

自《八星報喜》開始，多年來的賀歲片，琴姐都有份參與，還有《家有囍事》、 《花田囍事2010》和《最強囍事》等。琴姐不僅演得，還唱得，2007年應監製陳輝陽之邀，為關淑怡的歌曲《三千年前》配獨白，琴姐第一句便說：「再見，唔好怪我第一句就同你講再見，因為我真係專程嚟同你道別嘅……」不少人激讚琴姐入戲，該首歌更在CASH頒獎禮奪得「最佳另類作品」獎。

當年琴姐跟關淑怡出席頒獎禮，那次更是琴姐人生中首奪音樂獎項，她與關淑怡上台領獎時非常高興，眼濕濕地表示今生無憾；琴姐到後台接受訪問時，更一度感動落淚。