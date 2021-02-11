保錡@ERROR正印女友稱未分手 張沛樂信任男友 否認做小三

【明報專訊】男子組合ERROR成員保錡跟性感女神張沛樂（沙律）被爆手拖手到元朗睇紅葉，沙律昨日公開承認戀情，稱與保錡很夾得來，思想和價值觀相近，於是走在一起。跟保錡拍拖兩年多的模特兒賴嘉賢（Carrie）才驚覺「被分手」，並於社交平台細數跟保錡的過去，稱去年11月還獲邀出席男方家人的生日聚會，可是因工作未能赴會，並大爆一直很沒安全感，在Instagram（Ig）發現保錡跟其他女仔flirting（調情），直至數星期前關係開始變冷漠，但沒有正面說分手。

跟前女友無聯絡

保錡否認背正印女友偷食沙律出軌，他回覆傳媒時表示，已經交代清楚關係，跟前女友無聯絡一段時間，回復單身後，最近才與沙律開始發展，希望大家給予空間，他說：「我下年已經30歲，要認真為未來打算，所以會更加努力專注工作，希望未來得到更多人認同及認識。」

沙律在Ig貼「雞同鴨講」圖片，寫道：「人類是很奇怪的生物，明明夾不來，總想試試夾一下，因為不甘心。」似諷刺Carrie不接受分手事實。沙律接受《明報》電話訪問，強調非第三者，並說：「我知道晒所有事，我完全信任、支持保錡。要交代的事，保錡已經交代了，希望大家畀空間我們，希望大家理解。」

記者：鍾一虹