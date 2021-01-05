畏高江嘉敏 拒男友笨豬跳求婚

【明報專訊】江嘉敏、方紹聰（奶仔）、鄺潔楹（Judy）、趙慧珊（Aka）及孫慧雪，昨日出席節目《野外步出》宣傳活動。江嘉敏自爆畏高，今次幾經掙扎才完成到東龍島拍飛索環節，她說：「奶仔走在我前面，他驚到不停尖叫爆粗，那刻我才知驚，在崖邊糾纏爆喊了個半小時，導演擔心攝影機沒電，唯有出手推我跳，接住拍第二次飛索就有進步，只喊了5分鐘便踏出去。」

江嘉敏稱最怕從高處望地面，至今仍不敢玩「跳樓機」，但男友提議一起玩笨豬跳，她說：「男友說一齊經歷生死，感情會再進一步。」她笑言男友若借笨豬跳經歷才肯求婚，自己接受不了，並說：「不要在我驚的地方才做這些事。」

Aka挑戰游繩嚇到爆喊

Aka分享到畢架山挑戰游繩，遇上雷暴下雨，在路面濕滑情况下，從30米高崖邊游繩，絕非想像中「BB班」遊戲，拍攝時嚇到爆喊，她與奶仔玩游繩時，邊傾偈邊吃東西，又玩快問快答，幫助分散注意力，Aka稱這次經歷練大了膽量，有意去玩滑翔傘、四驅車，並說：「後生不玩，怕老了骨頭脆，就不敢試。」

Judy到龍脊玩滑翔傘，自認大膽的她談到拍攝時非常興奮，帶了一串燒賣飛上半空品嘗，一邊在空中欣賞美景，她說：「希望將來的對象都是大膽的，我計劃30歲前挑戰笨豬跳，其實只剩一年時間，希望疫情過後可以完成夢想。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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