【開箱】《驅魔麵館》中期收視報告 漫改熱潮下的爽快極品

金世正憑《驅魔麵館》人氣急升，就連劉小慧本人亦為她倆「撞樣」而驚訝。

【明報專訊】韓國有線頻道OCN新劇《驅魔麵館》，改編自網絡漫畫《驚奇的傳聞》，去年11月28日開播前，由於幕前卡士欠奉，加上故事又跟《雙甲小食店》類似，首集收視只有2.7%，足以反映觀眾期待不大。隨着口碑愈播愈強，收視亦愈戰愈勇，截至2020年結束前，第8集收視率已增長至9.3%，升幅高達2.5倍，一舉打破OCN史上最高收視劇集紀錄；前晚播出第10集，仍保持在9.1%，且看高收視是怎樣煉成的。

1.食正漫改劇熱潮

韓劇改編漫畫的傳統由來已久，十幾年前的《宮》、《浪漫滿屋》等都是佳作，但數量並不算多；隨着網絡漫畫興起，為韓國影視界帶來豐富資源，單是2020年上半年已有超過十齣網漫改編劇集上架，包括口碑極佳的《梨泰院Class》及《雙甲小食店》等，去年底開播的《驅魔麵館》亦不例外，由於原著早有一批捧場客，開拍劇集消息一出，關注度自然大增，正好搭上漫改劇熱潮的順風車。

2.韓版劉小慧搶鏡

如先所言，《驅魔麵館》由趙炳圭、劉俊相、金世正及廉惠蘭主演，扮演一支擁有驅魔異能的「捉鬼敢死隊」，演員名氣不大是事實，至少不會像《The King：永遠的君主》落得雷聲大雨點小的劣評。劇中飾演超強感應力少女哈娜的金世正，因貌似劉小慧而惹起港人關注，原是韓國女團Gugudan成員，2016年參加選秀節目《Produce 101》第2季後，另組限定女團I.O.I，人氣直線上升，其後獲邀拍劇《學校2017》、《浪漫音謀》，開拓演藝新出路。隨着Gugudan日前正式解散，年僅24歲的她宣布獨立發展，有望跟隨秀智、鄭秀晶（Krystal）等前女團成員步伐，轉為主力拍劇，前途應該更光明。

金世正在《驅魔麵館》表現搶鏡，演活一段全家遭毒死的倖存者悲歌，眼神自然流露倔強又自責的傷痛，直至第8集親手把過去搶走其父生意甚至性命的叔叔繩之於法，終於從內疚的枷鎖中解脫，觀眾見她回復笑容，也樂得陪她一起嘴角上揚。

3.劇情夠痛快淋漓

本劇另一焦點是憑《天空城堡》打響知名度的趙炳圭，扮演父母遭人謀殺的孤兒蘇炆，自小受驚而罹患失語症，加上撞車導致傷殘，難免遭人歧視，後來更成為校園欺凌的對象。幸好《驅魔麵館》並非傳統「狗血劇」，好人不用等到結局才有好報，隨着他在第2集已獲得驅魔異能，身體亦出現驚人變化，不單殘障盡除，更憑一顆熱血和仗義之心，把欺凌者（市長之子）甚至黑幫爪牙驅逐出校園外，痛快得令人拍案叫絕。

更過癮的是，一班壞學生恃着父母有財有勢，反過來向校方甚至警方施壓，要求嚴懲蘇炆，幸好一直在背後出錢出力支持「捉鬼敢死隊」的富商及時趕到，痛斥這班不分青紅皂白的家長、老師和警察，無論是蘇炆抑或觀眾，都有吐氣揚眉的快感。

4.添食保證不爛尾

《驅魔麵館》叫好叫座，第1季剛播到一半，OCN電視台日前已搶閘宣布今年下半年開拍第2季，目前正為原班人馬度期，換句話說，觀眾可以放心繼續煲劇，毋須擔心劇集爛尾。事實上，隨着影視串流平台Netflix斥資購入《驅魔麵館》等熱門韓劇的海外播映權，當地劇集的製作模式亦因而改變，只要收視理想，Netflix便會要求一季一季拍下去（例如《屍戰朝鮮》），確保訂戶不易流失，觀眾亦保證有劇可看，造就雙贏局面。