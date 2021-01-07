經常一齊郊遊 陪伴登台 譚炳文千金被誤認李香琴女兒

【明報專訊】資深演員李香琴（琴姐）本月4日病逝，享年88歲。琴姐與去年9月離世的譚炳文（炳哥）是最佳拍檔，曾合資成立電影公司，並以銀幕情侶檔演出，因而緋聞傳足數十年。琴姐曾承認與炳哥有感情，但否認拍拖。炳哥女兒譚淑瑩接受《明報》訪問，說沒介意父親跟琴姐的緋聞，因為她過往經常隨父親及琴姐往登台，很清楚明白，而且琴姐對她好好，更曾被粉絲誤以為她是琴姐女兒，問得多她都費事解釋。琴姐女兒蕭紫筠則透露明天會領亡母遺體，之後會出訃聞。

炳哥女兒譚淑瑩談到跟琴姐的相處點滴，她說小時候兩家人經常一齊去郊遊，如果她考試成績OK，琴姐會送小禮物給她。她最深刻是近20年，她會陪伴父親及琴姐去外地登台，琴姐曾說：「個個唔陪都得，但少咗瑩瑩（譚淑瑩）去就唔得。」琴姐覺得她安排及照顧得好妥貼。

不介意父親與琴姐緋聞

譚淑瑩之前有探望過琴姐，她說琴姐近年雖然已不太記得事，但年前唱《帝女花》時，琴姐有跟着唱。她去年二三月探過琴姐，之後疫情爆發不便探望。當得知琴姐離世後，她跟琴姐女兒蕭紫筠聯絡，對方反過來安慰她不要太傷心，是人生必經階段。

問到炳哥與琴姐傳緋聞多年會否介意？譚淑瑩說不介意，因為她好清楚明白，經常一齊出外登台。她指好多粉絲會以為她是琴姐女兒，問得多他們都費事解釋，會答：「係呀係呀！」她有感父親與琴姐都好幸福，家人都好惜他們，亦安詳離開。

蕭紫筠明領亡母遺體

琴姐女兒蕭紫筠昨午與丈夫離開何文田住所，到附近日本料理店午膳。蕭紫筠被傳媒問到有關琴姐身後事安排，她表示明日會領亡母遺體，之後會出訃聞。她稱已為亡母安排好喪禮，並交由專業人士幫手。她表示琴姐去得好安詳，叫大家釋懷。

琴姐曾演出經典電影《家有囍事》，戲中她得悉家中「冇電視睇」時即誇張大叫：「世界末日啦！」十分搞笑。監製黃百鳴前晚接受無綫《東張西望》訪問，說該句台詞是導演高志森父親曾因電視壞了說的真實對白。他大讚琴姐是好好的前輩，很敬業的做到要求，像戲中還有一場電視播放琴姐演的「西宮」，她不介意指着電視說最憎睇西宮，不介意開自己玩笑。

李添勝亦在節目訪問中說琴姐在電視劇《網中人》轉演慈母，稱人年紀大輪廓會變得柔和，不適合再演奸角，轉戲路有新意。

娛樂組