不欲新秀比賽片段曝光 張振朗寧棄視帝獎

【明報專訊】張振朗、龔嘉欣、劉佩玥及丁子朗昨日宣傳劇集《堅離地愛堅離地》。嘉欣和劉佩玥等以女僕造型登場，帶領男演員做出可愛姿勢。嘉欣日前在劇中一場爆喊戲，引起網民熱議；她笑言劇集3年前拍，已不太記得，印象中那段時間瞓得不夠，隻眼乾到痛，沒想過劇集出街後朋友瘋狂截圖喚醒她。嘉欣笑說：「全靠有振朗傍住我。」振朗說：「那場戲我真的好像保安咁傍住，是嘉欣犀利。」二人透露稍後還有一場他們醉後搗亂戲要留意，振朗自言又飲醉除褲：「不知為何套套劇都要除。不過很少一套劇20集都是講毒男，而且3年前已在大馬播出，沒想過現在香港播還有討論空間。」

龔嘉欣3年前拍爆喊戲

振朗為劇集唱主題曲，曾參加新秀歌唱比賽並入8強的他是否無壓力？振朗尷尬說：「現在生鏽了，不要再提這些黑歷史，當時獻醜，差到嚇死人，回看當年造型和演繹，輸是絕對有原因，跪求大家千萬不要找來看，忘記它吧。」他說寧願台慶頒獎禮不攞獎，都不想比賽片段再曝光。嘉欣希望下次有機會跟振朗合唱，她亦透露稍後會再與羅天宇合唱，也有機會唱劇集主題曲：「自己做主角的劇集，唱主題曲特別有感覺。」

丁子朗稱擔正有壓力

丁子朗被指將有機會為無綫新青春劇擔任男主角，與戴祖儀合作。丁子朗承認有試鏡，但還未落實，仍在等消息，能拍到就最好。他表示與戴祖儀合作過，也希望可以一起拍。他自言如果擔正會有壓力，要努力做好自己，不讓大家失望。《堅》劇是他首套劇，看回3年前演出有點打冷震，很多反應不知該怎樣做，十足一嚿飯，幸好張振朗幫手，之後亦有上堂提升演技。

記者：陳釗

攝影：劉永銳