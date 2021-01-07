發文稱老公黃曉明「黃先生」 Angelababy啞忍10年 否認曾做小三

【明報專訊】43歲黃曉明與31歲Angelababy（楊穎）2015年結婚，育有兒子「小海綿」。兩人近年屢傳婚變，近日黃曉明除被指為師妹蔡文靜慶祝生日惹緋聞外，又因跟舊愛李菲兒被指將在《乘風破浪的姐姐2》同台，再被翻出兩人與Angelababy曾爆三角關係，Angelababy當年被指是第三者。Angelababy對此嬲爆，昨日在微博發文澄清不是第三者，當初她認識黃曉明時，對方是單身。不過她字裏行間稱呼黃曉明做「黃先生」，網民說感覺生疏。黃曉明亦發文力證Angelababy不是第三者，說不要傷害他的家人，還霸氣說：「有什麼話都衝我來。」

黃曉明近日是非不斷，除被指跟師妹蔡文靜慶祝生日，冷待老婆Angelababy新戲上映，再有指舊愛李菲兒會參加他主持的《乘風破浪的姐姐2》，一對過氣情侶將同台演出。有參與拍攝的人還爆料稱李菲兒在現場提到「曉明哥」，因而再次掀起當年二人跟Angelababy曾鬧出三角戀的話題。

欲加之罪何患無辭

Angelababy昨午在微博澄清不是第三者，她寫道：「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。前因後果就是如此簡單，這麼多年我不想解釋，一來覺得沒有必要，日子是給自己過的。二來也覺得這是黃先生和李菲兒的事情，要說也應是黃先生來向大家澄清。10年過去了，今天我選擇站出來，把前因後果說清楚。不因為別的，只是肩膀上的擔子太重，不太想再幫別人扛着這口鍋了。我知道欲加之罪何患無辭，也知道可能是節目噱頭、他人財路。但我在這件事情上，無法用平常心面對，這點小情緒，也請大家體諒。」網民將重點放在Angelababy稱老公黃曉明做「黃先生」，稱顯得二人關係疏離。

力撐老婆：不要再傷害我的家人

黃曉明亦在微博發長文，強調老婆Angelababy不是第三者，並說：「在這裏我必須要說，baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用而傷害到我的家人！這麼多年來我覺得沒有必要去反覆提這件事，是因為我不想再被更多的人去利用這件事情博眼球，但今天我不得不說，因為我們真的受夠了。我的家人永遠是我的底線！此時此刻起，我真的希望大家不要再去傷害我的家人了！」他之後再發文說：「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」

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