李智雅柳真犧牲為下季埋伏線 《Penthouse》首季結局收視破頂

嚴基俊（中）殺害李智雅後，仍在一對繼子女面前充當好爸爸。

【明報專訊】韓星李智雅、金素妍及柳真等合演SBS電視台劇集《The Penthouse》，去年10月開播以來，收視節節上升之餘，去年除夕舉行的SBS演技大獎頒獎禮，更狂掃9個獎項，可謂叫好叫座。前晚播出第一季結局，隨着李智雅遇襲身亡、柳真以死明志，刺激收視再創新高，上下兩部分錄得23.6%及28.8%，正好為下月推出第二季，注入強心針。

《The Penthouse》首集收視率為6.7%，成績只屬一般，隨着口碑愈播愈強，收視不斷攀升，前晚播出第21集結局，全國平均收視率高達28.8%，首爾地區更突破30%大關，相比同屬SBS電視台「月火劇」（逢周一二播出）代表作如《浪漫醫生金師傅2》、《步步驚心：麗》及《Doctors》等，都有過之而無不及。至於下月播出第二季，電視台宣布變陣，改為逢周五六播出的「金土劇」，且看能否帶動收視再創新高。

主角發表劇終感言

結局承接上集劇情，處心積慮向嚴基俊、金素妍等人報殺女之仇的李智雅，誤以為真兇是柳真，原來一切都是嚴基俊設計陷害，他首先強迫管家說謊，訛稱一對繼子女遭他虐打，李智雅接到通知後趕回家，先被埋伏屋內的嚴基俊殺害，再插贓嫁禍給柳真，後者遭警方當場拘捕，胡裏胡塗下承認罪行。

其後柳真得悉真相，在庭上改變口供，否認殺死李智雅，而在押解過程中，遭朴恩碩劫走，原來他打算親手殺死柳真，以報「妹妹」趙秀敏及李智雅血仇。雖然柳真堅稱李智雅之死與她無關，但她的確殺害趙秀敏，為求博取朴恩碩信任，她把對方手上的利刃插向自己頸部，實行以死明志。

另一方面，金素妍的女兒崔藝彬自殺不遂後，決定向母親報復，展示金素妍昔日跟父親爭執後，見死不救的偷拍片段，並露出陰森笑容，令到心狠手辣的金素妍也禁不住流露驚恐表情，正好為第二季劇情埋下伏筆。

《The Penthouse》第一季結局後，一眾主角包括李智雅、金素妍、柳真及嚴基俊等逐一發表劇終感言，例如李智雅透過社交媒體上載她跟柳真及金素妍合照，並留言感謝觀眾支持此劇，尤其是在艱難時刻，仍然獲得大眾的喜愛和打氣，令台前幕後都感溫暖。

話題排行榜 6周冠軍

此外，12月最後一星期的電視劇話題排行榜成績，《The Penthouse》連續6周蟬聯冠軍，緊隨其後的是有線台tvN劇集《哲仁皇后》和OCN台的《驅魔麵館》。