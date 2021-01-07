【開箱】《金屬之聲》萬籟俱寂的靜好歲月

【明報專訊】加利奧文（Gary Oldman）在《黑暗對峙》扮演邱吉爾，4年前首次於奧斯卡稱帝，遲來的榮譽，以其水平早二三十年前已可登事業頂峰，今年大有機會憑《曼克》的《大國民》編劇角色捲土重來；加利26年前在《不朽真情》飾演貝多芬，跟最近囊括了幾個影評人組織獎項的《金屬之聲》（Sound of Metal）男主角有幾分相似，兩個都是飽受失聰與失戀之苦的音樂人，所不同的是《金》片主角是重金屬搖滾樂隊的鼓手，一夕之間淪為聾子。

《末路車神》編劇首次執導

《金屬之聲》導演達利斯馬德（Darius Marder）是《末路車神》編劇，《金》片是他首次執導的劇情長片。4年前宣布開拍，原屬意《瘋戀佳人》馬提亞斯桑納斯（Matthias Schoenaerts）和《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演；不知為何拍攝計劃擱置兩年，直到2018年，宣布改為《俠盜一號：星球大戰外傳》列斯阿曼（Riz Ahmed）伙拍 《挑戰者一號》奧莉菲亞谷卡（Olivia Cooke）演出，並邀請《潛水鐘與蝴蝶》法國男星馬修亞瑪希（ Mathieu Amalric）客串。2019年，拍竣後陸續參與多倫多、蘇黎世及鹿特丹等多個影展；原定2020年8月中在美國上映，受疫情影響延至11月20日，並於同年12月4日在亞馬遜串流平台上架。

《金屬之聲》講述Ruben跟Lou是一對戀人，前者負責打鼓，後者主唱及彈奏結他組成重金屬搖滾樂隊，兩人住在旅行車，穿州過省演出，像吉卜賽人般的流浪生活。某天Ruben忽然發現自己聽力驟降，原以為只是小事情。怎料到藥房經轉介見醫生後，測試結果是他只餘兩三成聽力，並被告知無可能康復，唯一是不要讓情况惡化，以及植入助聽設施，但醫療保險不包括在內，手術費用也十分高昂。Lou知道後，最關心是Ruben身心狀况，後者曾沉淪毒海，她不希望男友走回頭路，於是找人幫忙。最後被轉介至失聰人士社區，負責人Joe答允收留Ruben，但Lou不能留下，兩人也要切斷一切聯絡。Ruben最初抗拒，不過Lou堅持，並稱會返回比利時父親那裏。

無家可歸的Ruben留了下來，逐漸適應新生活，學習手語，有時到鄰近學校教聽障學生打鼓。Joe着他每早清晨5時起牀，到房間獨處，若感躁動不安，就開始寫作。可他還是放不下Lou，趁Joe不覺，使用了電腦，得悉Lou在巴黎的近况，並嘗試聯絡醫生接受測試，又靜靜的賣掉旅行車及樂器，籌款準備接受手術，踏上再聽之路，冀望重過以前的「正常」生活。可是手術效果不如預期，高頻的雜音讓他苦不堪言，被Joe趕出社區，Ruben啟程到比利時找Lou。分開了的悠悠歲月，即使愛殘存，但一夜共處，他們都知道回不了過去相濡以沫的賣唱日子。翌日早上，Lou還未起來，Ruben帶着行李離開，坐在街上，拔掉助聽器，再沒有任何雜音，他終於享受到寧靜。

熟悉手語的男配角

扮演Ruben的列斯阿曼，以及飾演Joe的保羅拉茨（Paul Raci）接連獲得影評人組織獎項。後者扮演Joe，越戰時因一次轟炸喪失聽力，返回美國後得到宗教組織資助，於是建立聽障人士社區，尤其希望幫助有毒癮酒癮者。Joe的理念，失聰並非殘障，比這更可怕的是「上癮」，失去自主能力。他認為Ruben撇不開過往生活，對Lou的留戀，才是問題所在。即使Ruben在社區安定下來，Joe看到他「找事做」，譬如修補屋頂，等同出了狀况。Joe告訴他，若坐立不安，就把所思所想全都寫下來，他希望Ruben找到的是內心平靜，才是根治五感創傷之途。過來人的話，Ruben沒聽進去。癮，是某種執著，心盲無明；但話說回來，Ruben沒經過比利時之旅，看到不再𠝹手的Lou，也不會豁然開朗。

值得一提的是飾演Joe的保羅拉茨，先後在波士頓及佛羅里達等多個影評人組織贏得最佳男配角殊榮，他在片中沉穩的演出，以及熟練使用手語，原來他的雙親都失聰。保羅表示爸爸天生沒聽力，反而到死也很平靜；其母卻是5歲時才失聰，記得音樂的美好，煩惱反而更多。保羅說入行很久，見過很多有關聽障題材的戲，總是找健全演員擔正，忘了失聰的演員也不少。

30多年前，瑪莉麥蓮（Marlee Matlin）憑《無言的愛》在奧斯卡奪最佳女主角，成為史上首名聽障金像影后；但相關題材的電影有限，講述音樂老師誕下聽障兒的 《生命因你動聽》，以及茱莉安摩亞主演的《童幻逆緣》等或較有印象。港片方面，姜大衛執導過《聽不到的說話》，劉青雲的電影處男作，飾演釋囚，跟一群失聰少年扒手成為好友，當中包括馬斯晨、樊少皇及黃斌等，馬斯晨在片中以手語演繹歌曲《分分鐘需要你》，更兩度被無綫劇集「致敬」。