39歲朱慧敏嫁心臟科醫生陳良貴 舊愛彭懷安祝幸福快樂

【明報專訊】2004年香港小姐亞軍、現年39歲朱慧敏情路波折重重，終覓得真命天子，將與42歲心臟科醫生陳良貴結婚，兩人的擬結婚通知書昨日曝光，並報住同一地址。陳良貴是養和醫院心臟科醫生，2018曾為林盛斌做「通波仔」手術，當時林盛斌大讚陳良貴是「筍盤」；他跟朱慧敏相熟，疑為兩人做媒，林盛斌對此未有回應，只說替兩人開心。朱慧敏也沒多談婚事，稱多謝大家祝福。好友王賢誌曾跟一對新人往西藏及黃刀鎮旅遊，他大讚陳良貴好照顧人，跟朱慧敏好夾。

娛樂組

朱慧敏與陳良貴近日入紙申請註冊結婚，他們的擬結婚通知書曝光。42歲陳良貴職業報稱心臟科醫生，據悉他是養和醫院心臟科專科醫生，跟朱慧敏同報稱住址在半山司徒拔道，估計已是同居關係。朱慧敏結婚消息爆出後，她回覆傳媒時未有談及感情及婚事詳情，只說：「好多謝大家多年來對我嘅愛護、關心同祝福，陳醫生同我衷心祝各位身體健康、生活幸福美滿！衷心感謝大家！」朱慧敏舊愛彭懷安祝福他們幸福快樂。

林盛斌不否認做媒人

陳良貴於2018年曾為林盛斌（Bob）做「通波仔」手術，Bob事後感謝陳醫生，在社交平台上載跟陳醫生合照，並公開為陳醫生誠徵女友：「事業有成、有上進心，絕無不良嗜好，成熟、穩重，工餘時間熱心公益，我係女人會主動溝佢，而重點係，佢單身。」Bob疑是朱慧敏與陳良貴的媒人，昨日《明報》聯絡Bob問是否要收媒人利市？他只笑說：「哈哈，詳細情形你問番佢啦，總之我祝佢哋幸福快樂、甜甜蜜蜜、開開心心，知道呢個消息嘅時候我都好高興，好感恩。」問他是否一早知兩人結婚喜訊？他叫記者問朱慧敏。

王賢誌讚陳醫好親切

王賢誌前年跟朱慧敏及陳良貴兩次旅遊，他接受《明報》訪問說一早知他們結婚的消息，好替他們開心。他說兩人一直發展得好好，去年曾催過朱慧敏結婚，但可能因疫情關係，至最近終於落實。問如何認識陳良貴？他表示前年6月帶團去西藏旅行，朱慧敏說會帶個醫生朋友來參加，他們那時想有醫生隨團更放心；旅遊時大家玩得好開心，相信兩人剛開始發展。數月後再搞去黃刀鎮睇北極光之行，朱慧敏與陳醫生亦有同行，感情看來增進不少。他讚陳醫生好親切又好照顧人，跟朱慧敏好夾。至於婚禮安排，他相信疫情關係可能先簽紙，婚宴遲些再安排。

朱慧敏情路崎嶇 終覓得好歸宿

朱慧敏情路崎嶇，2005年被爆與梁榮忠在車廂親暱，導致梁榮忠跟當時女友鍾麗淇分手，令朱慧敏形象受損。她之後曾與台灣男友Rick Chang拍拖，男方曾向她求婚多次，但她事業心重想奮鬥多幾年，令戀情無疾而終。2011年她跟男子組合EO2成員彭懷安拍拖，2015年宣布婚訊，但彭懷安被拍到跟索女於街頭態度親密，他寫公開信向朱慧敏道歉，最後分手告終。彭懷安去年4月跟圈外女友結婚，現在朱慧敏亦覓到好歸宿。