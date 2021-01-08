張建聲為角色增肥20磅致胃痛 方力申影月曆照「斷食」減14磅

張建聲之前演拳手操到好弗（右圖），最近為另一部戲極速增肥，一個月內已食到有大肚腩（左圖）。

【明報專訊】張建聲近年為電影及劇集角色多次增肥又減磅，日前他在社交平台曬側身大肚腩照片，透露體重逾200磅，間中有胃痛情况，不少網友叮囑他小心身體。原來他為新戲角色努力增肥，目標由180磅增至220磅，他用一個月已增20磅。他說：「坦白講係傷身，會易攰、眼瞓、食到胃痛、胃抽筋，間中要食胃藥止痛。不過我計過一共要增30幾磅，唔係無可能，3月就38歲，趁有能力就做咗先。」

離開蕭定一公司

今次新戲講述1960年至1980年代的港產武俠片，張建聲演懷才不遇的導演，為人做事求其，導演為他度身訂做角色，他好喜歡劇本，覺得值得為角色增肥。踏入2021年，張建聲離開合作9年的公司，感謝老闆蕭定一給予很多機會，是他的伯樂。

方力申「間歇性斷食」

相反方力申近月為拍攝「抗疫大大曆」月曆照，接受減磅挑戰，他稱「再一次臨急抱佛腳」減肥，拍攝前一個月才開始健身、游泳，以及「間歇性斷食」甩脂，每天只吃晚餐，再加上生酮飲食，戒吃水果、喝無糖飲品或零卡路里汽水、戒酒等，最後他在一個月內減掉逾14磅。他表示間歇性斷食要循序漸進，需要3至10天適應，過程中會出現怕冷、頭痛及易疲倦狀况。

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