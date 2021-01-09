一生風流不羈 女伴換不停 與何天兒「爺孫戀」最轟動

【明報專訊】人稱「林大少」的林建名生前育有3女一子，天生性格風流的他曾在訪問中自認「鹹濕」，更驚爆他與逾千人有過性關係。他一生雖然女伴多多，但數關係最密切及最為人知的情史，是首任妻子莊素明，但二人婚後未有誕下子女，夫妻關係維持4年告終。第二任妻子林佩嫦為林大少誕下兩名女兒林煒珊和林煒琦，雙方感情維繫10多年也離婚收場。及後林大少與當時女友王薇打得火熱，女方為他誕女兒林煒珽和兒子林孝信，不過他們未正式註冊結婚，相戀兩年分手。

緋聞女友一大籮 鍾情後生靚女

林大少一生風流不羈，身邊女伴換不停，他曾在訪問自爆17歲到法國巴黎夜總會認識一名女子後首次失身，之後在英國與模特兒發展過一段長達3年有性無愛的關係，還試過在丹麥尋歡，甚至分享曾與女友到飛鵝山「車震」。身為大名娛樂老闆的他，與不少圈中女星及台灣模特兒傳過緋聞，大部分「緋聞女友」屬身材豐滿型兼年齡相差數十載，可見他特別鍾情後生又身材好的靚女。林大少曾邀1999年亞姐冠軍樓茜妮陪同出席晚宴後，女方獲封「大少奶」稱號；亦是選美出身的苟芸慧，曾陪林大少到旺角球場看球賽而傳緋聞。

林大少曾與年齡相差51歲的何傲兒（現改名何天兒）傳出「爺孫戀」，當年有傳林大少狂冧女方，經常一起出席活動，被指獲何爸爸認同。當女方被偷拍背着林大少與周子揚秘密拍拖，二人咀嘴相被公開後，林大少一度在傳媒面前落淚，爆出因何天兒不接聽他的電話，令他感到受傷。後來二人戲劇性地和好如初，林大少還公開認何天兒做契女，簽她在大名娛樂旗下獲力捧。林大少的80歲生日宴，女方扮何仙姑為他賀壽，可惜女方約滿大名娛樂後決定北上發展，近年已少見她與契爺一起亮相。

娛樂組