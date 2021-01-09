曾被綁匪迷暈 拍裸照勒索

林建明跟林建名的名字只是一字之差，但讀音相同，當年林建名在台灣出事，很多人擺烏龍致電慰問她。（資料圖片）

【明報專訊】林建名一生風流，曾遇風流劫，1994年他在台灣獵艷而遭迷暈，拍下裸照被勒索100萬美元事件最轟動。事發於1994年4月，林建名在台灣有別墅，據稱他深夜送女伴離開後，遭5名持槍綁匪闖入。歹徒迷暈林建名後拍下他的裸照與疑似雞姦的錄影帶。林建名曾憶述事發經過，他在車房被迷暈後有人將他綑綁並搬到睡房。1小時後他被水淋醒又用槍指嚇，歹徒給他看昏厥時被拍下的錄影帶，被一男子擺佈出疑似動作，威脅要公開。

林建名返港後將被迷暈的照片向傳媒公開並報警，自爆被勒索，他當時接受傳媒訪問稱是先發制匪，不能姑息養奸向惡勢力低頭。他表示沒有被姦，也不是同性戀，歹徒拍攝只是作狀。

林建明被誤當林建名

林建名跟林建明（大姐明）的名字只是一字之差，大姐明接受《明報》電話訪問稱，早年已跟「大少」認識。提到林建名在台灣出事，她稱當時很多人擺烏龍而致電給她慰問。大姐明當時主持《今日睇真D》，獲安排訪問林建名，對方在鏡頭前將事件由頭到尾講一次。大姐明後來做慈善也獲「大少」支持，大家一直是好好朋友，她說：「他不枉此生，風流快活，May him rest in peace。」

娛樂組