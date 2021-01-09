自嘲早前瘦到似患絕症 張家輝疫下更愛老婆關詠荷

【明報專訊】疫情停工一年的張家輝昨日出席為保險公司拍攝微電影的記者會。之前張家輝激瘦，傳他患病，但昨日現身狀態大勇，且談笑風生，更自嘲之前個樣似罹患絕症，「經常對着電腦，搞到雙眼無神，之前的確是瘦了，衣著又鬆身，搞到患絕症一樣」。他向大家派定心丸稱很健康、很弗。

記者：柯美

攝影：劉永銳

疫情下張家輝多了時間陪伴家人和母親，「局住與家人相處，很多人因此離婚，但我愛老婆關詠荷多過以前」。問到14歲女兒張童可有煩他？他說：「是我煩才真，她不用返學，我要睇住她做功課，怕她偷懶；講多又傷感情，但都要講，她現在是危險年齡。（有否拍拖？）應該未。我不敢問，她又無講。」

最驚14歲女兒想入行

張家輝表示女兒正處於反叛期，但就算女兒做得不對，他都會原諒，「我小時候比她更錯，做了很多錯事。我和女兒相處似朋友、有偈傾，她反而欺負媽咪。」他透露女兒雖然14歲，但毫無計劃，將來選修什麼科目、做什麼行業一概不知，但同學們全部有計劃。女兒是否想入行？他說：「最驚這句！她有我兩公婆的血液。（有否表演慾？）她唱歌幾好，遺傳咗我「阿哥」張學友；演戲方面未睇到，讓她自然發展。其實她沒說過入行，我一直『暗撳』她入行的想法，避談這話題。（太太暗推入行？）應該不會，她跟我一致。」

農曆年後北上拍恐怖片

張家輝表示疫下雖然無工開，但他很積極行山，有時會捉埋太太和女兒一起行，並會做大量運動，又寫劇本，為未來籌劃。他透露農曆年後會北上拍一部恐怖片。傳他疫市賣了跑馬地豪宅，獲利逾2000萬？他表示是疫情前賣的，不肯透露賺了多少，「我蝕錢又無人講」。

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