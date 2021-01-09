【開箱】《狄金森的詩生活》希莉辛菲演詩人借古諷今

【明報專訊】《大黃蜂》24歲女星希莉辛菲（Hailee Steinfeld）主演的影視串流平台Apple TV+原創劇《狄金森的詩生活》（Dickson），改編自19世紀美國女詩人艾米莉狄金森（Emily Dickinson）的故事，透過她的事業、家庭與愛情，描述其成長，以及在保守時代，女人如何為自己發聲與奮鬥。雖然是「古裝」，但編劇及執行監製艾蓮娜史密夫（Alena Smith）以黑色幽默、奇幻的方式，加添時代感來製作，譬如劇中人物說話口吻很現代化，行為舉止也不像19世紀人物。

信心十足 連拍3季

《狄金森的詩生活》2019年11月首播後，口碑不俗，在影評網站爛番茄，有超過七成好評，並榮獲美國廣播電視文化成就獎（Peabody Awards）。開播前，Apple TV+已表明會推出第2季，去年10月宣布「續訂」第3季，看來Apple TV+對此劇充滿信心。第2季合共10集，本月8日上架時一口氣推出頭3集，其後逢周五更新一集。

第2季繼續由希莉辛菲、《娛樂揸Fit人》珍卡高夫斯基（Jane Krakowski）、安娜巴里殊尼哥夫（Anna Baryshnikov）、艾拉亨特（Ella Hunt）及杜比赫斯（Toby Huss）等首季的原班人馬演出；飾演「死神」一角的 Hip Hop 歌手 Wiz Khalifa亦再次登場 。

首季劇情集中講述19世紀甚具才華的詩人艾米莉，當靈感到時會終日躲在房間埋頭寫詩，令視力開始出現問題；另一方面，她的家境富裕卻很封建，父母無法接受她以寫詩為業，父親強迫她停止寫作，媽媽則希望她盡快出嫁，但年輕的艾米莉滿腔熱血，堅持己見。首季尾聲是她終獲父母認同，雖然兩老似是無可奈何，但總算不再阻止她寫作。第2季艾米莉的詩人生活開始出現變化，逐步邁向成功之路，同時也發現名氣是要付出代價的。

第2季開始是艾米莉在旅途，靈感突然來到，於是她馬上趕回家寫詩，入屋後連跟家人打招呼也不情願，只想盡快回到房間，展現她對創作的熱血。父親提醒她雙眼可能因長時間書寫而隨時會失明，艾米莉表示只想寫詩，就算盲也不相干。艾米莉完成創作後，希望聽到她深愛的弟婦蘇（Sue）的讀後感，後者一直是艾米莉的知己，而且是其詩作的唯一讀者及支持者，蘇非常喜歡她的詩，覺得應受到更多人欣賞，於是她舉行派對，廣邀親友，甚至主動邀請報章《The Springfield Republican》的總編輯森繆爾鮑爾斯（Samuel Bowles）出席，希望介紹艾米莉給他認識。森繆爾長袖善舞，終日穿州過省跟不同人見面，蒐集故事然後報道。他對艾米莉甚感興趣，渴望得對方同意，刊登其詩作，可是艾米莉對於公開作品感到猶豫。

今季主題 名利價值

《狄金森的詩生活》新一季主題是名利的價值，艾米莉很苦惱到底應否公開詩作。過往她只在乎蘇對其作品的評價及感受，從來沒想過要公開，直到蘇表示不想只有她獨自欣賞，艾米莉才開始考慮公開；加上森繆爾游說艾米莉，「你是否甘心在別人眼中，只是富商愛德華狄金森（Edward Dickinson）的女兒」，她從那刻開始踏上成功之路。編劇及執行監製艾蓮娜史密夫表示，名望這個主題放在今時今日也十分適用，現代人均渴望透過社交媒體展現影響力，甚至玩到「上癮」，艾米莉的故事正好諷刺現時的社會風氣。

女主角希莉辛菲早前接受本報視像訪問，很開心首季受歡迎，對於開拍第2季感到十分興奮，「今季故事更性感、成熟及瘋狂；角色有所成長，並深入探討艾米莉的內心世界」。提到今季主題是名利，希莉辛菲表示名利對她來說不是壞事，起碼給了她機會演戲，做她喜歡做的事。希莉辛菲又謂若她是艾米莉，最害怕面對家庭問題，「家人若反對我的工作，會十分無助」。希莉辛菲透露最喜歡今季在古老歌劇院取景的場面，「整個經驗太美好，我很喜歡在後台更衣室一幕，周圍放滿漂亮的服飾，實現了兒時的夢想」。她自爆鏡頭後，會躺在更衣室地板望着天花板，不想離開。