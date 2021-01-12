隔空賀老公張繼聰41歲生日 謝安琪愛的宣言：點亮你心

【明報專訊】張繼聰與謝安琪結婚14年，夫妻恩愛，育有一對子女，13歲張瞻與4歲的張靖，一家四口幸福美滿。昨日是張繼聰41歲生日，正在澳門拍電影《馬達．蓮娜》的他，未能與太太及子女一起慶祝。謝安琪隔空向老公送祝福放閃，昨日下午1時11分在社交平台發文，公開愛的宣言。

娛樂組

謝安琪趁老公張繼聰昨日1月11日生日，特意在下午1時11分於社交網分享跟老公撐枱腳的照片，並留言：「如果可以的話，我也想成為你心裏一個小小的電燈膽，柔柔的光、微微的暖，點亮你的心房，張先生，生日快樂。」網民看到謝安琪的帖文皆大讚有心思又甜蜜。

張繼聰現於澳門與周秀娜拍攝電影《馬達．蓮娜》，該片是第 55屆金馬創投會議入圍作品，獲澳門特別行政區政府文化局資助。他們到澳門拍攝要在酒店隔離21日，張繼聰「出關」開工才10日，但已離家一個月。

多人惜感幸福

他在澳門度過41歲生日，獲工作人員安排驚喜生日會，前晚在街上通宵開工，深夜12時導演突然叫停，送上電單車造型蛋糕賀壽星生日。張繼聰笑說：「開開下工導演話要NG執下啲燈位，原來係大家為我準備咗生日會。好感動、感恩，可以工作裏度過生日，現場仲有一名支持咗我好多年嘅澳門小粉絲送上蛋糕，真係好開心，覺得自己好幸福，好多人惜。」

他的生日願望是疫症可以快些消失，生活回歸正常。張繼聰在社交平台搞笑留言：「雖然當時喺條街，寒風凜冽，不過即刻好溫暖，感謝一班工作同伴。」

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