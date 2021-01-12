首接ViuTV真人騷 葉翠翠拒做毒舌評判

葉翠翠擔任真人騷評判，為做好榜樣，她最近積極操弗，身上的裙子是生小朋友前穿過的，現在仍合身。（網上圖片）

【明報專訊】葉翠翠婚後於2017年約滿無綫，為照顧家庭淡出熒幕，轉型做KOL獲網民支持，幾年間已是三子之母，她在網上分享美容與育兒等資訊，facebook有近28萬人讚好。前日她透露為拍攝ViuTV節目連續20日做運動，這是她首次跟ViuTV合作。昨日翠翠接受《明報》電話訪問，透露是為一個真人騷擔任評判，要給一班女參賽者意見。她會分享選美經驗，還有人生經歷，翠翠笑言希望鼓勵到沒自信的女生，不會做毒舌評判。

翠翠稱這個真人騷是淘汰賽，參賽者會接受訓練，拍攝她們的轉變。她說：「做評判當然要是好榜樣，拍攝前努力做運動。」今年9月踏入40歲的她表示到了這個年紀，要保持身段一定要付出努力，說天生麗質是騙人的。她透露拍攝期間，與參賽者簡短交談，覺得有些女生沒有自信，會給自己找很多藉口。

開工至凌晨 大仔等回家

提到早前《全民造星III》有評判被批太尖酸刻薄，翠翠稱沒有看《造星III》，節目各有風格，監製沒要求她毒舌，最重要說話有point，可以給參加者鼓勵。她表示很久沒參與電視拍攝，前日拍了12小時，凌晨才回家，極不習慣。翠翠說：「未試過離開3個仔這樣長時間，回家時發覺大仔不肯睡，要等我，原來我不在身邊，孩子才知道掛念媽咪。」她暫未計劃全面重回幕前，因為放心不下，除了3個兒子，還有她視如女兒的18歲貓女，回家後發覺工人姐姐忘記餵貓，令她很心痛。

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