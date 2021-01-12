《驅魔麵館》趙炳圭 遭踢爆「不單純」

【明報專訊】韓星趙炳圭、劉俊相、金世正和廉惠蘭合演有線頻道OCN新劇《驅魔麵館》，自去年11月開播以來，不單口碑叫好，收視更節節上升，早前播到第6集已打破同台《奪命殺聲》第2季結局保持兩年的不敗紀錄，前日第12集更首次突破雙位數字，以10.5%收視率再度刷新OCN劇集最佳成績。港迷可透過Netflix同步追看。

今集講述劉俊相剛回復記憶，任職刑警的女友隨即被殺，疑是受賄的警察局長所為，趙炳圭等拍檔為了報仇，決定向幕後黑手、準備參加總統大選的市長展開最強反擊。另一方面，多次打敗趙炳圭等驅魔人的惡鬼集團發生內訌，戰鬥力不斷削弱，令正義一方有望反敗為勝。

《驅魔麵館》叫好叫座，帶挈一眾主角人氣急升，4人日前接受韓國雜誌《CINE21》訪問兼拍攝封面照，一身時尚造型令觀眾眼前一亮，尤其是前韓國女團Gugudan成員金世正，罕有以性感打扮示人，粉絲當然暈得一陣。

趙炳圭在訪問中自認本身個性跟劇中主角蘇炆最相似，隨即被金世正踢爆：「他才不是那麼單純的朋友呢，可是劇中角色卻很單純，果然是個演員。」廉惠蘭同意但有解釋：「現實中的趙炳圭很調皮，跟角色的灰暗人生當然不相似。」