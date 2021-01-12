阿諾鬧特朗普最差總統

【明報專訊】美國總統特朗普的支持者，本月6日衝擊國會，特朗普被指煽動事件，更面臨彈劾；曾經從政的加州前州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）周日拍攝片段，並上載到Twitter，狠批特朗普是史上最差的總統；又指出特朗普利用謊言誤導人民尋求政變，並批評攻入國會的示威者像當年支持希特勒的納粹分子。截至昨日傍晚為止，片段有超過3000萬人觀看，逾百萬人給讚，並有近39萬次轉發。

另外，特朗普曾客串《寶貝智多星續集》，該片影迷提出要求刪走他客串的片段，並發起聯署要求其他人代替演出，並以電腦特技修改。特朗普客串的一幕講述麥哥利高堅扮演的Kevin，全家人聖誕節到邁阿密度假，他陰差陽錯登上前往紐約的航班，在紐約著名的廣場酒店迷路，遇到演回自己的特朗普，告訴Kevin什麽方向可以走到大堂。當時特朗普擁有廣場酒店，這座百年歷史的建築經常借給電影取景。其實2019年底加拿大廣播公司（CBC）播出《寶貝智多星續集》時就刪走特朗普的鏡頭，並引發熱烈討論，當時特朗普長子小特朗普還斥責CBC此舉「絕對可悲」；CBC方面則解釋，早於特朗普當選總統前兩年已刪剪了相關鏡頭，而且不影響情節。