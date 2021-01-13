訪問白彪突閃走合照 被轟欠尊重 《東張》黎寬怡爆喊自責連累工作人員

【明報專訊】白彪於《萬千星輝頒獎典禮2020》獲「最佳男配角」，他在台下接受《東張西望》主持人黎寬怡訪問，昨日鬧出不被尊重風波。網上直播頒獎禮後情况，有網民指黎寬怡訪問白彪時，有工作人員叫她跟《東張》主持大合照，她秒速轉身不理身旁前輩，混亂間白彪以為有份合照跟住走，被攝影師叫停才返轉頭。黎寬怡被指為拍照不顧而去，不尊重前輩兼沒有禮貌，有人在她的社交平台留言鬧爆：「前世未影過相咩？」

澄清已完成訪問

黎寬怡多次在鏡頭前落淚，有「喊包」之稱，昨日她接受《明報》電話訪問，提到網民留言斥她不尊重前輩，因被誤會而忍不住又喊，黎寬怡稱知道「出事」後多次翻看片段，看是否做錯失禮了。她說：「當時已跟白彪叔做完訪問，有再恭賀並多謝對方受訪，訪問已完成。剛巧有工作人員叫我跟《東張》主持大合照，咁心急是不想大伙兒等我。當時白彪叔誤會要一起合照，其實當時輪到另一隊攝影隊訪問他，所以工作人員就叫停他。」

她稱看到被指工作期間失禮、不尊重前輩的報道很吃驚，黎寬怡邊喊邊說：「不是因自己被罵與冤枉而哭，是看到有些留言連工作人員也罵，被我連累就忍不住喊。」她亦在社交平台解釋事件，並說：「經過今次後，我會汲取經驗，以後我多加留意，會做得更好……希望有一天可以成為大家喜歡的主持。」

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