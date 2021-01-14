拍港版《大叔的愛》男男咀嘴戲 黃德斌：到時再算

【明報專訊】ViuTV劇集《太平紋身店》下周一（18日）首播，演員黃德斌、姜濤、楊樂文（Lokman）、吳綺莉、林德信昨日出席記者會造勢，因公缺席的周秀娜拍短片打氣。黃德斌大讚演他兒子的姜濤靚仔又乖仔，加上題材新鮮，對收視有信心。談到他將拍港版《大叔的愛》，是否接受男男咀嘴戲？他笑言到時再算。姜濤日前在叱咤頒獎禮連奪「我最喜愛的男歌手」和「我最喜愛的歌曲大獎」，他說中風的爸爸知道後病情有好轉。吳綺莉早前與沒有聯絡30多年的父親通電話，她有勸對方從美國回港團聚。

黃德斌表示《太平紋身店》是新劇種，外景亦拍舊香港情懷，對收視、口碑充滿信心，自己除了露兩手拍打戲，跟姜濤的父子情都有睇頭，大讚姜濤靚仔又乖仔，合作愉快，也有聽過對方的歌。有報道他即將主演ViuTV開拍的港版《大叔的愛》，伙拍MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）演出，他承認洽談中，笑認自己是年輕人，當然想跟年輕人合作，而且未拍過瘋狂喜劇，但詳情待官方公布。以前有否試過男男咀嘴？他反問咀BB仔算不算；對於演同性接吻戲，他稱到時再算。

姜濤稱父見攞獎病情好轉

姜濤與黃德斌扮父子，Lokman飾演黃德斌年輕版，姜濤表示入行後首次拍打鬥戲，是個考身手的難關，要控制力度避免傷到對手，自己無受傷也算好彩。Lokman同樣要打，難忘在混亂場面出手，且要兼顧演戲，自爆有撞傷外，還不慎打中其他演員，覺得難過跳舞。談到MIRROR在叱咤頒獎禮掃走多個大獎，身為隊長的Lokman表示待疫情過後才慶祝：「現在約食午餐，大家都未起身，不如等機會一齊食餐好。」是不是逆市奇葩姜濤請客？姜濤大方回應：「好的！」他說當下忙於照顧中風留院的父親，笑言姜爸有睇電視，知道他攞獎，病情立即好轉：「之前送了部新電話給爸爸，他也有上網重溫我得獎的片段。」

吳綺莉勸居美父親回港

吳綺莉早前在社交網透露與失散30幾年的爸爸再次聯絡，她透露今次父女重聚有點轉折：「是姑姐經微博發舊相和電話號碼給我的同事而找到我，後來發現爸爸在美國居住，大家通過一次電話，他明明七八十歲，但把聲似後生仔，老人家重提舊事就相認到。」由於親友已搬居其他地方，目前只剩吳父獨留美國，吳綺莉表示曾勸他回港團聚，但爸爸在美生活幾十年，怕回港不適應，希望疫情過後再嘗試說服他：「我有搭飛機恐懼症， 好難去探他，如果搭船接他回來，可能我幾個月都未到。」

林德信演廚師惡補廚藝

林德信自爆疫情期間留港抗疫，去年購買的靚衫，等到今次宣傳才能穿著。他提到劇中扮演廚師，獲安排職業廚師跟他上速成班，惡補廚藝，他說：「廚師要求好高，教我切菜技巧，做得不好就會鬧，但我喜歡這方式，還學了幾道菜，其中一道慢煮梅菜三文魚，學識後有煮畀公公和女朋友吃，他們都讚幾特別。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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