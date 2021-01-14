伍仲衡3月開騷 布志綸冒寒排隊買飛

雷深如（左起）、布志綸與伍仲衡到售票處送海報給排隊買飛的粉絲，答謝支持。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】布志綸、雷深如（J.Arie）、音樂人伍仲衡昨日到旺角麥花臣場館，視察3月舉行兩場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》門票開售情况，並向排隊購票的市民贈送海報，答謝支持。布志綸是音樂會表演嘉賓，他排隊幫朋友買10多張門票撐伍仲衡，更贏了跟對方的打賭，他說：「我們鬥快買飛，我早過佢買飛，他輸了，要請我食大餐。」

布志綸稱去年疫情爆發，打斷他和側田、伍仲衡行常在酒吧的演出，後來提議伍仲衡轉搞facebook直播騷，滿足唱歌癮，反應不錯，於是延伸辦這個音樂會，他當然不能推卻參與。對於疫情反覆，有否信心順利開騷？他說：「能做幾多就做幾多，做不到也沒辦法，聽天由命。會盡量享受一齊玩音樂的時刻。」

伍仲衡知道有粉絲通宵排隊10小時等門票開售，大為感動，前晚跟有份演出的羅凱鈴、黃劍文買熱飲到售票處送暖。他說：「好多朋友想來捧場，我都無票在手，轉頭要排隊買。」

J.Arie要求加場

J.Arie稱限聚令下，兩場演出合共只招待1500名觀眾，伍仲衡每次直播騷達10萬點擊，又聽到門票網上開售大塞車，掀搶票潮，她都要派同事幫手購票，相信音樂會門票供不應求，建議加場。

伍仲衡稱要等主辦單位決定，盼疫情減退，人人都能開騷，他也對3月開騷抱有信心，並說：「我的直播騷，都是疫情期間無心插柳變出來，好神奇，一年後仲可以來場館開騷，相信個天自有安排，不會待薄我，當然我們都會準備Plan B，應付不能預計的情况，其實個騷已延期一次，原本在1月底舉行。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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