三級對話內容網上瘋傳 艾米漢瑪自稱食人族

【明報專訊】《以你的名字呼喚我》34歲男星艾米漢瑪（Armie Hammer）去年7月宣布與結婚10年的太太伊莉莎伯錢百斯（Elizabeth Chambers）離婚，其後更爭取子女撫養權；本月11日他跟多名女子的三級私訊內容在網上瘋傳，更一度登上熱搜榜；據悉對話截圖前日再詳細曝光，除顯示他的性癖好外，他又自稱百分百食人族，甚至想切掉女友的腳趾留念；雖然艾米未有任何回應，但據英國《太陽報》報道，去年9月曾跟他約會的自由身作者謝茜嘉漢力基斯（Jessica Ciencin Henriquez）透過社交網指出，那些私訊內容是由艾米發出；前妻伊莉莎伯則表示震驚。

艾米漢瑪憑《社交網絡》在荷李活嶄露頭角，由於外形突出，從影以來有不少粉絲；不過名為houseofeffie的社交網帳號，日前公開與艾米漢瑪的對話截圖及照片，令不少影迷大表震驚，他在私訊內容不但顯示對性虐、強暴等癖好的喜愛，並說女人都是他的奴隸，必須服從；他又自稱是百分百的食人族，「想要砍下女友的腳趾，放在口袋收藏」 ；這些截圖曝光後，迅即登上Twitter熱搜榜。據悉由於截圖顯示艾米漢瑪圖像旁有雙藍剔的認證，更令網民深信那是艾米的真實對話。

寫作人相信對話屬艾米漢瑪

直至昨日截稿為止，對私訊內容被公開，艾米漢瑪還未有任何回應，但去年9月被傳媒拍到跟他約會的自由身作者謝茜嘉漢力基斯，則在社交網留言稱，她相信在網上瘋傳的對話截圖，確實來自艾米，「如果你仍質疑艾米漢瑪的對話是真是假（是真的），或者你應開始問為什麽我們生活在疑點利益歸於施虐者而不是受害者的文化中」。謝茜嘉是《極速傳奇：福特決戰法拉利》男星佐斯魯卡斯（Josh Lucas）的前妻，據報她跟艾米漢瑪約會後不久即在社交網阻截對方帳號，但沒詳述原因。

另一方面，據報艾米漢瑪的對話內容是由2016至2020年初發出，其時他跟伊莉莎伯錢百斯仍是夫妻關係。英國《太陽報》報道，伊莉莎伯獲悉艾米的私訊內容在網上瘋傳後，感到十分震驚及惡心。兩人去年帶同6歲女兒Harper及3歲兒子Ford到開曼群島避疫，7月宣布結束10年婚姻後，艾米返回洛杉磯，伊莉莎伯跟子女沒隨行，並在當地入學。艾米去年10月中見前妻遲遲不帶子女返美，遂入稟法院要求跟伊莉莎伯共同撫養子女，並促她返回美國商討此事。

艾米漢瑪出身富裕家庭，曾祖父創辦西方石油公司，艾米父親繼承家族事業；據悉艾米為了追尋演藝事業，高中未畢業就輟學，他曾說其時雙親提出斷絕關係，及後才諒解。入行後憑優秀外形，演出了《J•艾德格》、《獨行俠》、《司法女王》、《以你的名字呼喚我》及《蝴蝶夢》等電影。