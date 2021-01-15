譚詠麟加入發哥行山團 試完按摩手勢開心曬靚相

【明報專訊】周潤發熱愛行山及跑步，近年更不時做領隊，帶領一班圈中藝人行山，這批行山友陣容愈來愈鼎盛；最新加入有譚詠麟，他前日碰到好友苗僑偉、黃日華及盧海鵬剛與發哥行完山，於是相約一齊行，結果火速於昨晨實行，譚詠麟大讚發哥不止跑得好、教得好及按摩好，還有影相好，為他拍攝一張靚相，令他相當滿意。

娛樂組

周潤發（發哥）在圈中的行山友眾多，包括劉嘉玲、米雪、方中信、鮑起靜、黃德斌、江美儀等。譚詠麟（阿倫）同樣經常做運動、跑步及踢波，保持強健體魄。由於阿倫之前返內地工作數月，運動量減少；上月返港後，近日完成隔離即出動跑步，結束他差不多3星期的無運動狀態。

透過好友約發哥行山

阿倫前日早上出動時，遇上了發哥及好友苗僑偉、黃日華、盧海鵬，原來他們剛一起行完山。阿倫聽好友說發哥是隊長、教練兼按摩師，他於是相約發哥在不久將來一齊行山，順便試試發哥的按摩手勢。

網民讚照片可印海報

原來阿倫與發哥之約是在昨日凌晨，他們由天未光行到天光。阿倫大讚發哥說：「他不單跑得、教得、按摩得，仲影相得，謝謝他拍攝的靚照。」他在微博分享發哥為他影的照片。網民讚發哥的攝影技術很棒，影得畫面好有氣勢，還影得阿倫好靚仔、好帥氣，可以直接拿來印成海報。