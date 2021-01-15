【開箱】《心碎的女人》 一鏡直落分娩過程 嬰孩早夭的傷痛

沙拉保夫（左）飾演雲妮莎卻比（右）丈夫，把基層出身、作風粗野的角色演繹得不錯。

【明報專訊】現年32歲的《職業特工隊：叛逆之謎》女星雲妮莎卻比（Vanessa Kirby），去年9月憑《心碎的女人》（Pieces of a Woman）在疫情下舉行的威尼斯影展封后，同年12月底在美國少量戲院上映後，本月7日移往影視串流平台Netflix上架，全球觀眾都可欣賞到雲妮莎的演技。

沙拉保夫「被消失」

不過，在此片曝光前，曾演《變形金剛》的男主角沙拉保夫（Shia LaBeouf）爆出被前度女友、英國女歌手FKA Twigs入稟法院，控告他家暴、精神虐待，甚至把性病傳染給她，為免拖累《心碎的女人》，Netflix當機立斷跟沙拉保夫劃清界線，本片所有宣傳資料，他都被排除在外，包括官方發放的劇照，都不見其蹤影；如果不清楚內容，準以為雲妮莎在片中是飾演單親媽媽。

故事講述Sean（沙拉保夫飾）與Martha（雲妮莎卻比飾）是夫妻，後者臨盆在即，選擇在家分娩，原屬意的助產士未能前來，改由Eva頂替；Sean夫婦和Eva在家奮戰一場，女嬰終呱呱落地，可惜還未及看清這世界已夭折；數月後，彷彿一切回復正常，控告Eva失職的訴訟其實正準備展開，Martha跟執意提告的母親Elizabeth及丈夫的關係，卻愈趨緊張。

24分鐘戲一鏡直落

此片在威尼斯影展首映時，最多人談論的是長達24分鐘的一鏡直落分娩過程，由Martha陣痛、穿羊水，到Sean致電給助產士，發現對方正替另一孕婦接生，於是找來Eva頂檔。沒多久後者到場，他們從客廳開始，Martha痛極，移動至浴室泡在水中，再轉移到房間分娩。幾經艱辛，女嬰出生大哭的瞬間，Sean夫婦欣喜落淚，拿出照相機拍下。

可是初為人父母的喜悅，消失在彈指之間。Eva驚魂甫定，聽到女嬰的哭聲變得微弱，轉頭看她臉色，已心知不妙，着Sean叫救護車，並替她急救。這一幕最後是穿著短褲赤腳的Sean，聽到救護車響號聲，即衝出門外，車還未停定，已開車門讓救護員盡快入屋。

兩日拍6次總有分別

從未生育的雲妮莎卻比，早前接受《紐約時報》訪問時談及這一幕戲，表示共花兩天拍了6次，每一次過程都有點差別，譬如Sean夫婦的對話，以及Martha子宮收縮時所表現的肢體反應。她表示這是從影以來的最佳體驗，為了準備這場戲，曾觀察一名孕婦長達6小時的分娩過程，再把見聞轉化成演出。

（明日再續）