鍾舒漫自爆曾失聲：每次出來都扮沒事

【明報專訊】鍾舒漫與妹妹鍾舒祺擔任陳志雲主持的網上節目《Stephen．傾》嘉賓。當陳志雲問她們經歷人生最低潮及最難捱時期時，鍾舒漫哽咽，要用紙巾拭淚。

鍾舒漫透露曾失聲，她說：「其實是這幾年，我有幾年唱不到歌，每次演出前要花好大力氣，現在處理中，之前沒有講過，每次出來都扮沒事，但其實好有事。」她續道：「可能你覺得好誇張，但奇怪位是我檢查了不關喉嚨事，情况有少許複雜，可能我今日做了一件事，明天我沒有記憶，不懂再做。所以我想講，如果一個人有自己專長，你喜歡就要去做，不要老來後悔。」

「有段時間好憎自己把聲」

鍾舒漫自問從小就鍾意音樂，唱歌是她的第一，在音樂上才找到自己，因此有事時，覺得似無咗條命般。陳志雲問她失聲的原因，鍾舒漫解釋是累積問題，她對自己要求好高，逼得太犀利，有段時間不喜歡自己把聲，甚至好憎自己把聲，之後她決心要扭轉，變成第二樣事情。

鍾舒祺讚家姐男友愈來愈好

談到兩姊妹的感情事，陳志雲問鍾舒祺對家姐的戀情看法，她表示起初有鬧爆家姐的男友Steve，但之後他愈來愈好。

鍾舒祺解釋道：「要認識一個人，我一開始的確有我的意見，我希望她（家姐）被人照顧。認識一個人要花心思及時間，我肯去認識他（Steve），慢慢見到他的進步，不斷向好，每日都有驚喜，令我感安慰。」

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