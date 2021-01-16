【開箱】續談《心碎的女人》 編導親身經歷「字」癒過程

【明報專訊】影視串流平台Netflix新片《心碎的女人》，由來自匈牙利的《狗眼看人間》康奴門多佐（Kornel Mundruczo）執導，其妻卡達韋伯（Kata Weber）編劇，電影講述嬰兒夭折，是他們的親身經歷，當然細節並非如片中所述。康奴受訪時表示，跟太太卡達在悲劇發生後沒有談論太多，彼此都變得沉默。

新片記錄孩子夭折之痛

直到他看到卡達所寫的筆記，看到很多零碎的對話，十分震撼。康奴自言有關孩子夭折，男女觀點迥異。其時恰巧波蘭邀請康奴創作舞台劇，他和太太正考慮要做什麼題材，於是想到卡達的筆記，覺得像某種的治癒過程，遂鼓勵卡達把感受寫下來。

卡達表示想創作有關女人的軀體及自主的故事，對於生育，媽媽的角色和責任是什麼呢？其時匈牙利恰巧有針對助產士的訴訟，十分轟動，卻無人從務實的角度出發，醫生排擠助產士，自由主義者跟保守派對抗，甚至令國家分裂，所以卡達決定以自身經歷和社會事件結合，寫一個劇本。

助產士官司的信息

她表示Martha的角色其實源自助產士訴訟案其中一名媽媽，「這母親說，助產士已盡全力拯救她的孩子，而她不想為了自己所失去的，而責怪對方。對我來說，這像英雄的聲明，結束了報復的文化。對於身體自主，以及把『你不能掌控生命的一切』信息傳遞開去，總有接受的餘地；對此，我覺得非常重要」。

《心碎的女人》先是舞台劇，於2019年2月在波蘭首演，深受當地觀眾喜愛，其後獲荷李活製作人邀請拍成電影，監製是《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）。導演康奴門多佐表示，原以為自己首部英語電影的主題會比較主流，所以故事背景移植到美國後，首要考慮到底當地還有哪些地方接納家中分娩？卡達特別指出，希望找一個地方存在明顯階級分野，而且有猶太社區。卡達表示希望電影表達出「生存」是大命題，但「生還者」有時不一定能助女兒走出「失去」的傷痛。

三代人的生命意義

片中扮演Martha母親Elizabeth的是《臘腸狗四圍走》愛倫貝斯頓（Ellen Burstyn），演技向來精湛的她，年近九旬，是否生得出三十出頭的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）？觀眾自然存疑，就算科技進步，能違反生理時鐘？片中Elizabeth責怪女兒屢次做出錯誤決定，包括愛上出身不同的工人階級Sean，並且選擇在家中分娩，以及出事後捐出嬰屍給大學研究，都超出這老太太能諒解的範圍。片中有一幕，她憶述Martha的外婆在二戰納粹時期，艱苦誕下自己，並苦苦保存性命。

一息尚存、一口溫飽，只要能活下來，就是戰時及戰後初期這一代人的生命真諦；但對於Martha，生命不盡然如此。她沒怪過助產士Eva，選擇在家分娩，都是自己的決定。Martha把女兒的骨灰撒到河裏，以及雪櫃裏正在發芽的蘋果種子，都說明了，生命的意義，因為時代，變得不再一樣。