周柏豪奪男歌手金獎：有少少醒覺 李幸倪力壓鄭欣宜江海迦贏女金

【明報專訊】香港電台主辦《第43屆十大中文金曲》因疫情關係，跟上屆一樣取消實體頒獎禮，昨晚以播出特備節目宣布賽果，公布30個獎項，得獎歌手預先錄影得獎感受，都戴上口罩。周柏豪力壓許廷鏗及人氣王姜濤奪得男歌手金獎，又憑《劫後餘生》獲金曲獎。女歌手金獎得主是李幸倪，同屬環球唱片的勁敵江海迦得銅獎。周柏豪早前再度捲入政治風波，他的政治表態被網民封為「藍神」。不少網民對他獲金獎感不滿，還笑港台特別安排他在紅館的藍色櫈前講感受好襯色。

柏豪坐藍色櫈講感言 網民話襯色

周柏豪奪男歌手金獎及金曲獎時，網民不停留下大批負評表達不滿，覺得屈居銀獎的許廷鏗及銅獎的姜濤不應輸給他。有說不知大會是否刻意安排或是巧合，讓周柏豪在紅館的藍色座位拍攝得獎感言，好襯色。周柏豪表示2020年經歷讓他有少少醒覺，有些事未做得夠好，要珍惜時間盡力去做。他醒覺做歌的意義，希望每首歌都有生命，大家會感受到。

女歌手金獎是李幸倪（Gin Lee）、銀獎鄭欣宜、銅獎江海迦（AGA）。AGA之前在商台叱咤頒獎禮獲女歌手金獎，Gin Lee則無獎，今次Gin Lee終於取得金獎，她表示2020年過得很不一樣，有很多新體會，也是她哭得最多的一年。她將經歷過的所有痛苦、快樂、美好等不同情感放入唱片中。

RB贏組合金獎約大家擁抱

組合獎由RubberBand（RB）奪金獎，Dear Jane與ToNick分別獲銀獎及銅獎。RubberBand主音6號說：「今年要人無事才可以成為世界冠軍，我想約定大家去擁抱。」節目最後播出歌手對新一年感受，RubberBand說：「繼續用音樂和文字去表達自己想說的，無懼的可做我。」憑《All We Have Is Now》獲金曲獎的方皓玟在獲獎時說音樂創作是可以唱及寫自己所想，擁抱這種自由，將看到和信念寫下是好難得的事，她盡量用這個心態，鍾意這種反映自己及社會的坦白寫作方式。她在節目尾聲再說：「骨氣是當你在黑暗中能拯救你的最後一把尺，希望大家能夠繼續，保持這分風骨向前走。」Dear Jane說：「約定大家任何『亂流下都平安』。」

盧瀚霆反勝柳應廷獲新人金獎

新人獎三甲全由ViuTV歌手包辦，金獎盧瀚霆（Anson Lo）、銀獎駱振偉、銅獎柳應廷（Jer）。Anson Lo之前在商台叱咤頒獎禮得銅獎，敗給奪金獎的MIRROR隊友Jer，今次勝回一仗，但另一有份角逐的隊友江生（Anson Kong）再次三甲不入，有不少網民替他不值。Anson Lo談得獎感受說今年推出3首歌，希望大家聽完可以減低不開心的負面情緒，他在新一年想展示不同一面給大家看。

莫文蔚《呼吸有害》奪至尊金曲獎

莫文蔚憑《呼吸有害》獲頒「全球華人至尊金曲獎」，她說這首歌在疫情下誕生，可能是所謂的天時地利人和，情感、氣氛切合整個世界正在面對一個突如其來的環境，引起大家共鳴。悼念環節播出已故譚炳文、李香琴及音樂人亞里安的片段。

娛樂組

（第43屆十大中文金曲）