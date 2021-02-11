ViuTV炮製《囝囝女女730》 硬撼無綫《東張西望》

【明報專訊】ViuTV《全民造星III》成去年話題節目，總決賽當晚，無綫要炮製特備節目《衝上雲霄大選》對撼爭收視。《造星III》勝出及未能入三甲的參賽者，都贏得知名度與支持者。ViuTV乘勝追擊，推出新綜藝節目《囝囝女女730》硬撼無綫《東張西望》，除有《造星III》三甲趙祥誠（Ben）、陳葦璇與陳毅燊（ANSONBEAN）參與外，還有雲浩影（Cloud）、葉巧琳、黃劍文、陳澤言（CY）、張進翹（Manson）等，勝在青春、熱血；主持有強尼、沈殷怡、岑日珈、MIRROR隊長Lokman、Frankie、Alton及Tiger。

《造星III》參賽者接受挑戰

《囝囝女女730》將於周一（18日）起晚上7時半播放，監製楊任豪接受《明報》電話訪問透露節目形式，稱半小時節目是集Talk show與音樂綜藝元素，每晚不同主持與主題，強尼主打周一，而周二的女仔話題有沈殷怡與岑日珈，至於下半部分節目則由《造星III》的囝囝女女接受挑戰，跟奇能異士battle。

提到ViuTV開闢戰線到7點半時段，跟無綫《東張西望》對撼？楊任豪稱兩個節目是不同形式，《囝囝女女730》是綜藝音樂的內容，沒有硬撼之意。他又稱《造星III》的囝囝女女特質是青春、熱血與火花，他們是新力量，可以多嘗試。楊任豪去年中監製真人騷《調教你男友》贏得高度評價，觀眾期待《調教》系列，他透露已在籌備中。

娛樂組