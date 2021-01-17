許廷鏗自爆離巢涉錢銀問題 「高層沒好好處理」

【明報專訊】許廷鏗2017年離開無綫及星夢娛樂，他近日接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，首度爆出導火線是跟一名同事牽涉錢銀問題，高層知道後沒好好處理，但他當時跟舊公司是握手言和、分道揚鑣。

許廷鏗離巢後在無綫沒出鏡機會，他坦言曾有後悔及動搖，甚至影響信心，因歌迷在電視台找不到他，以為他只做牙醫，消失於樂壇；其實他依然雙線發展，這情况要好高EQ才能面對，他學會擁抱不同狀態，繼續堅持做好廣東歌。他自問在無綫的日子是超額完成，有人問他為何任性離開。他有感加入樂壇望可唱到有自己色彩的歌，當時他考慮了半年，因為一個關口出現，是他跟一名同事發生摩擦，牽涉到金錢問題，他必須坦白講出來。高層後期才知道這件事，但無好好處理。之後與舊公司是握手言和、分道揚鑣。他第一次細緻講出離開舊公司原因，不是想說明自己受委屈，他對所有幫助過他的人無任何仇怨及不滿，反而多謝他們多年來對他的包容。

讚欣宜不揮霍是心中女神

許廷鏗與死黨鄭欣宜感情深厚，他說欣宜是心目中的女神。有稱現年33歲的欣宜於35歲便可繼承母親沈殿霞的遺產，他可有給欣宜理財秘技？他說做朋友不講錢銀，而且欣宜不是大家想像中揮霍，比他更貼地，會因一碗30元的水餃開心，亦好識得享受，理財比他更加精明。兩人感情能否更進一步？他稱彼此是親人，視欣宜是姐姐。他不想與圈中人搞男女關係，希望將來太太是圈外人，有簡單職業，讓他明白外面世界。

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