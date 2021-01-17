棄靚樣演宅男 張振朗享受被醜化

【明報專訊】張振朗2020年相繼有5部主演劇集播出，包括《機場特警》、《反黑路人甲》、《踩過界II》、《使徒行者3》，連被視為倉底劇的《堅離地愛堅離地》也趕及去年底播出，觀眾差不多全年晚晚都見到他。備受無綫力捧，張振朗人氣強勁，以黑馬姿態在無綫台慶頒獎禮奪得「最受歡迎電視男角色」，又跟王浩信及朱敏瀚獲「最受歡迎電視拍檔」，徹底擺脫「地獄黑仔王」稱號。熱愛演戲的他，未有定下向視帝進發目標，認為能有更多不同角色讓他玩會更開心，能感染更多人，比獎項更深遠。

《堅離地愛堅離地》是張振朗首部擔正男主角的無綫劇，等足3年終播出；該劇因黃心穎爆出「安心事件」被抽起，他稱從沒怪責黃心穎。他說：「其實馬來西亞已播完，要看的上網都看了，這時期播，頒獎禮也沒有提名，所以毫無壓力，最緊要還自己一個心願，因為是首次擔正男主角，情意結很濃，放了99%心血去演，事前做了很多工夫，務求演來不要似張振朗，拍完以為很快會播出，怎料有兩次預備播出都被抽起，故今次肯定會播出才向粉絲公布。就算今次再被抽起，對我而言已沒有太大殺傷力，純粹最想知道觀眾對我演出的評價，這個過程太趣致。」

唱主題曲圓歌手夢

張振朗笑稱等了又等，劇集終於出街，感覺幾得意，有點似當年無綫劇《包青天之再起風雲》，身邊人知道有得播都戥他開心，今次還提醒他初試啼聲的主題曲已在音樂平台播出，他說：「見到自己個名在音樂平台，好感觸，感覺很特別，在家聽到有眼濕濕感覺，朋友還大讚好聽。這是首次唱主題曲，其實我以前好鍾意唱歌，入行之前曾想做歌手，其中一個原因，因為我偶像係劉德華。2006年參加《新秀歌唱大賽》，當年不獲賞識，現在做不到歌手，都有主題曲唱，都幾得意，原來做演員都唱到歌，條條大路通羅馬。」

他笑稱要多謝後期製作同事，幫他調校得首歌幾好聽，亦認為自己的第一次算是合格，如果再有機會想唱得再好一點，他說：「始終唱歌已是好耐以前的事，近10年我都在演戲，可能要再練番先可以再唱第二首。」

無人認得好過癮

於《堅離地》棄靚仔形象演宅男，張振朗自詡是不靠外表的實力派，佩戴一副與現實度數相同的近視眼鏡，務求令角色更貼地，他說：「放棄戴隱形眼鏡又有另一個辛苦，好似永遠都未瞓醒，因為平時除低隱形眼鏡就代表休息，所以拍攝時我成日都好眼瞓，不過造型很成功，坐在服裝車上，不止臨時演員誤當我是助導，連劉佩玥都不認得我，甚至放飯時，街上途人也只認得劉佩玥。如果有機會，想挑戰更醜化的角色，個角色真的好好玩的話，甚至要我增肥三四十磅，都絕對願意，最緊要角色好玩。」

幸未被觀眾看厭

主演的5套劇緊接播出，張振朗直認擔心觀眾會看厭自己，並說：「其實我都驚別人看厭，好彩觀眾容忍度高，安慰的是出了5套劇，觀眾好似都接受，當然一定會有人話又係張振朗，不過好少，很多人都覺得不錯、還可以，這樣已經很足夠。其實我每次演出，都希望感覺能有點不同，好彩今年幾套劇的角色都不是太相近。」他感謝公司給予機會，認為怎樣去珍惜機會才最重要，仍記得第一次攞獎時講過，想做這行，只想做是不夠，要不停做才做得到，所以每次有機會，張振朗不止做到100分，還要做到120分。

備受公司力捧，可有定下目標，何時捧走視帝寶座？他說：「真的沒想過，有固然開心，反而覺得可以給我多點不同角色去玩，我會開心一點。我鍾意演戲個過程，希望能感染身邊更多人陪我一齊玩，相信這個目標會比一個獎項更深遠。」

場地提供：The AIR（The ONE）

髮型：larry ho@aveda ilcolpo

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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